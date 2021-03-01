葉太自從被麒麟撞飛，氣勢一泄如注，難復英勇。

除了多次想入閘選特首不果，黨友也不願用她這條跑道起機，另起爐灶，最近更陷入被藍絲建制圍攻的場面。

話說葉太為資深政務官，獲晉升為食物及衛生局常任秘書長（食物）的前食物環境衛生署長劉利群說好話。

左派點名批評劉利群「罪大惡極」，甚麼縱容保留連儂牆黑暴文宣、卻雙重標準清除支持國安法的標語，其夫社聯蔡海偉的「收留黃絲」罪名也算在頭上，結論就是：劉利群升職如何體現「愛國者治港」？

葉太居然出post為劉申辯，說甚麼「感覺香港像是要掀起一陣文化大革命的風暴，呼籲停止 『文革式』批鬥劉利群。」又表示，劉利群是否政治正確、是否「愛國者」，應該由她的上司處理，而不是作出鋪天蓋地式人身攻擊。

此言一出，「引火上身」，藍絲建制重火力招呼，譏諷她「縱容包庇政務官」。

葉太是否接種疫苗太過激動興奮，竟然說香港要掀起一陣文化大革命的風暴？葉太，風早就起了，由國安法實施開始、由考評局一條試題掀起腥風血雨開始、由港台的記者因為提問而被狙擊開始、由全體公務員強迫宣誓開始，由泛民初選被大搜捕開始，香港的文革之風早就展開了，你怎麼現在才恍然大悟？

難道說，針唔拮到肉唔知痛？因為這次整頓的對象是你認識的資深政務官，你就要求停止人身攻擊、停止扣帽子；那麼法官被左派批評是「黃絲法官、縱容黑暴」，你怎麼屁都不敢放一個？

最令人失望的是，葉太的愛國決心仍然未夠，竟然仍殘留「擺事實講道理」的天真想法，仍未能真心誠意支持祖國關於香港的任何手術，這方面真要請教她的親密黨友「西門恥莖」。

反觀范太，愛國DNA流通全身血液，面不紅氣不喘的提議「取消區議會的選委議席，參選立法會應由選委提名」，並同意「一國兩制」不變的結論。道行高低、修為深淺，勝負已分。