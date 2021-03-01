和尚四下張望，循腥臭氣味之源，找到一間柴房。

柴房設於大宅廚房之旁，一間小小的堆放柴薪之所。此處亦有結界——是圈困在內，不能走離，遑論逃出生天。看來似是些鎮壓之物。

和尚一到，結界亦解。

他把少年所給之鑰匙打開木門，惡臭撲鼻而來。和尚一度受驚，但因是出家修行人，故不動聲色，不受影響，只合十：「阿彌陀佛！」

一堆「物體」湧出來了……

全是餓鬼！

餓到失去自尊，姿態難看，痛苦不堪，但又完全無法解脫的一堆廢物。

和尚後退兩步，他也曾不知所措，定下心神之後，看清形勢：——

這堆餓鬼有男有女，但已不成人形。腹部脹大如甕缸，但咽喉細小如針孔，成強烈對比。都在哀嚎：「我餓！給我吃的！餓得受不了！」

和尚道：「先喝點水——」

「水？」餓鬼齊問：「『水』是什麼？」

和尚聽聞：果報中的餓鬼，長年不得飲食，不能聽得什麼水、豆漿、米湯……等名字，不知世上有解渴之物，也不享解渴之暢。

這些餓鬼，正報在地獄，於今的餓鬼道是花報，在人間先受苦罪，有人得見得悉，廣傳儆世——可惜世人多有不信。

見餓鬼虛弱又受罪，已賤如地底泥，和尚動惻隱之心，把他化緣齋粥素菜，分予同吃。

誰知餓鬼偶得珍貴食物，搶了放入口中，不但因咽喉如針孔細小，不得下咽，有勉強塞下，亦感覺非常滾燙，如注入銅汁鐵液，燒得嘴裏冒火，鼻孔噴煙，呈「焰口」之象。

任何食物瞬間化為灰燼，再美味再香甜，不過是幻象。

每隻鬼，永遠與火焰為伴，成為身體一部份，擺脫不了的鎖……（明續）