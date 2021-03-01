吳孟達仙遊，各式媒體報道及社會各階層衷心致意於社交平台，甚眾。

余慕蓮病重入院多月，至農曆新年前病情漸佳，可致電朋友傾談，不斷投予關注的媒體及巿民萬千。

人間有情在香港，大紅大紫大明星鉅細靡遺的關注免不了；從多年前丑生王梁醒波，晚景蕭疏曾經無綫電視最受歡迎藝員鄭君綿……二幫王李香琴，乃至從來沒人叫他乜王物王雖則香港電影金像獎最佳男配角吳孟達——在下眼中綠葉王，不見大細超，相關資料同樣一清二楚給大家報道。作為一名藝人，最重要的附加值：被關注；達哥已達高度，光榮乘鶴。

周星馳星光燦爛旅程前半部出現過兩位重要綠葉：「雙吳」；轉型以爛撻撻相陪吳君如，無需轉型從開始便爛撻撻吳孟達。

讓香港吹起一度大盛無厘頭文化，周星馳作為領軍人物徹頭徹尾當之無愧。牡丹雖好也需綠葉扶持，星爺身邊的「綠葉王」除了吳孟達，只有吳孟達；想起周必想起吳，想起吳更加想起周。可惜《少林足球》爾後，二人合作畫下終止符！

當年在巴黎，看到處處高掛《少林足球》宣傳海報，華語電影前所未見；原來不單止巴黎，整個法國、比利時、荷蘭、德國、西班牙、意大利⋯⋯都陷入一片少林+足球熱。歐洲人愛得瘋了的足球加上積累先李小龍後成龍的功夫熱餘溫，炮製搞笑無國界周星馳無厘頭⋯⋯香港電影最後的一道國際光芒！

周星馳演得好，達哥演得好，人人都演得好；心情唔開胃的日子，搜出《少林足球》再看一遍，猶如不動不吃喝睡個沒頭沒腦二十四小時，精神爽利！

多可惜，《少林足球》燦爛星輝竟成周吳二人合作的永訣！

那麼長久而多產銀幕上的合作，吳孟達作為以周星星為中心的恆星，演活了一套接一套爛衫戲的精華；少了滿口煙屎牙爛撻撻代名詞吳孟達，周星馳演藝事業當然不會無以為繼，觀眾眼中，缺席達哥這抹星塵，的確無可填補；雖然不大，確實也不小的缺陷。

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