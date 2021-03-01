亨特拜登挑情短訊裏的底褲究竟是男裝抑或女裝，搞到朋友Q周身唔聚財，事關發佬寒的他未經思考就認定那件道具是大碌蔗的貼身私人衣物，沾染旺盛賀爾蒙，色授魂予之際，下意識已經把鼻子湊上去吸取日月精華，忽然醒覺可能點錯相，聞的其實是女兒香，慌死一世清修不近女色的崇高聲譽毀於一旦，從此無面目見基場父老。我這個人嘴硬心腸軟，見他悶悶不樂，雙眉深鎖肯定會增加額頭火車軌，連忙改變話題分散他的注意力：「蕭紅本《呼蘭河傳》你有冇睇過？」答案當然係「冇」——和香港所有活躍社交圈的實惠男同志一樣，Q向來善用公餘時間，除了健身還是健身，不會將青春浪費在唔等使的活動，如果幾年前不是我哄他說片中猛男如雲，拉了他一齊去見證許鞍華的《黃金時代》，恐怕連蕭紅係乜水都唔知哩。

三句不離本行，他立刻反問：「係唔係BL小說嚟㗎？」哈哈，蕭女士專搞男女關係，點會無情情轉台，她這本代表作主要寫童年往事，其中一章講阿嫲病入膏肓，「家裏熱鬧得很，來了很多親戚」，包括嫁到外地的二姑母和小表哥，有一段是這樣的：「祖母病重與否，我不知道。不過在她臨死的前幾天就穿上了滿身的新衣裳，好像要出門做客似的。說是怕死了來不及穿衣裳。」我一讀也犯了類似分不清內褲誰屬的錯誤，以為指老人家一旦仙遊，子孫必須戴孝，長則三載短則一年，小孩子快高長大，做好的新衫不趁早着，脫孝的時候不合身了，再想才發覺張冠李戴——穿新衣的應該是祖母。西諺「穿戴整齊可是沒有地方去」，沒有比這個更淒涼的示範。