有傳食環署將派出便衣人員突擊巡查食肆，當便衣表明身份，所有食客均不得離開，若無安心出行，又沒有在紙仔箱留下真實姓名及電話的，一律發告票罰5000元。此消息尚未得到食環署證實。不過另一個來自食環署的消息則千真萬確，將於星期四（明日）生效。

食環署副署長（環境衞生）黃淑嫻表示，曾與飲食業界開會商討，要求食肆安排「執枱專員」。「執枱專員」不能由食肆的傳菜員擔當，須有專人擔任。此外，食環署會同時要求餐飲處所加強空氣流動至每小時換氣率達6次，或者安裝合規格的空氣淨化設備，目標是業界能在4月底之前完成要求。

真是民不聊生啊！多少人做小小檔口，一切靠自己兩隻手，除了老婆，甚至阿媽，根本不捨得花錢請人。過去一年多，受武漢肺炎影響，生意極差，甚至瀕臨執笠邊緣。政府不出手幫助小生意人，反而雪上加霜，玩殘玩死小型食肆。

住在香港的幾個朋友，本來打算相約聚餐，結果，因為不想安裝安心出行，也不想填寫個人資料，改為外賣回家聚餐。也有一些食肆，為了不讓顧客為難，索性不做晚巿堂食。食肆生意本來就不景氣，再增加經營成本，該如何維持下去？

有人提出有趣問題，若收到婚宴請柬，該不該出席？不出席，令新人難堪；出席，要安裝安心出行。而無論客人出不出席，新人也一樣為難。