去年，歐美各國嘗盡瘟疫之苦。德國總理默克爾發表除夕感言時更說：「這是我在任十五年來最困苦的一年。」各國死者無數，連政壇領袖都有多人染疫。中共的確吐氣揚眉了。

清朝末年，義和團襲外國使館，殺兩個使館人員，歐美八國即聯軍來華問罪。現在，肺炎瘟疫起自武漢，席捲歐美，西方各國除了美國那個特朗普，全部敢怒不敢言，連「武漢型病毒」都不敢說，一律婉稱為什麼新型冠狀病毒，充分體現了他們所謂叢林法律，欺軟怕硬。

而且他們不但不敢有怨言，還爭相求與中共結盟，甚或謝恩。默克爾所屬基督教民主聯盟一月二十三日舉行黨代表大會，首先就要感謝中共華為公司出錢贊助。新任美國總統拜登更藉農曆新年，打電話跟習近平拜年，款款深談兩小時；二月八日，也曾親上哥倫比亞廣播公司節目，表明「對華政策將異於特朗普，只要符合美國利益，就會與北京合作」。此外，澳洲、紐西蘭、日本、南韓等亞太十三個國家，去年十一月與中共簽署了《亞太區全面經濟合作協定》；歐洲聯盟十二月也與中共擬就《中歐投資協定》，各國都深信與中共合作會「符合本國利益」，一如過去七十多年他們「利用中共」一樣。否則中共怎得坐大，終能號令各國。默克爾之流不應怨歎什麼「最困苦的一年」。那是「利之所在」啊。

「高飛之鳥，死於美食；深泉之魚，死於芳餌。」信焉。