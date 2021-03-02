置地廣場China Tang，全港至型總廚 Menex張嘉裕以其獨特細削白松露、我們漸次看慣的純熟手勢，磨粉般，將號稱30年陳皮微風細雨散落手剁牛肉餅上。牛餅下面粒粒白飯欣欣向榮；讓我回憶起九萬年前首次前往汕頭，為工業特區的時裝從業員分享設計經驗，路程八小時，猶似早少少面世的嚴浩導演《似水流年》以潮汕背景的故事。途經海陸豐停下來午飯，吃到以木碗及竹筒盛米，原汁原味原碗蒸飯，永遠難忘的吃飯甜美經驗。

我非飯人！正常情況，粥、粉、麵、飯能免則免。

牛餅飯並非擺在我的面前，那是友人的配份。面前那碗：鮑魚、魚翅、海參一片金黃不單止，上面還鋪上金箔。核心成份，地老天荒至愛：麻辣！

老老實實我的麻辣鮑參翅肚飯既新穎，又惹火，尤物指數——10。星廚有心，如若老闆無意，只餘一籌莫展。幸遇伯樂獲尚方寶劍，始得自由創作，惠及幸運兒食福無邊。不似謝嫣薇，當置地「唐人館」作飯堂。

我們三個月食兩勻還可以，次次幾乎菜式不一樣，Menex 也不會讓你吃同樣。除了剛過的大閘蟹季，試過「白松露蟹粉煲仔飯」，欲罷不能，再來定要同伴跟好友們得嚐。勉為其難，星廚再顯削白松露嫻熟手勢為蟹粉加持；一而再再而三，蟹季得惠吃了三次，從旁審視，證明削30年陳皮跟白松露手勢無分軒輊都一樣。

陳皮牛肉餅蒸飯；除非閣下因宗教：印度教，拜觀音等等，吃全素，拒絕牛肉。香港人嘅話，難拒試探，平民平實卻深藏永恆萬有引力，猶似雲吞麵，炸兩。

跟朋友分甘同味原應淺嚐對方配份一回事；星廚將30年陳皮散落牛餅蒸飯之後，黃金麻辣鮑參翅肚飯先放一旁，傳統街坊蒸飯魅力逼人，先嚐！

那夜如常，拒看Menu，央星廚即席揮毫，Omakase由他發辦；China Tang 馳名叉燒（獨愛肥叉），花膠野生雪雁燉湯，麻辣燴並豆花蒸星斑⋯⋯No Carb（去澱粉）抗議無效，麻辣黃金飯上桌暗叫天堂，誰知30年陳皮加持牛餅飯更搶眼球，也搶胃口⋯⋯Bravo再接再厲，張嘉裕，我們約好！

電郵：chiuou@gmail.com