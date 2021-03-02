以前不相信「文革」會捲土重來，畢竟這是手機上網的年代，不可能還有紅衛兵衝出來把你抄家滅族吧？總不能再替知識份子戴上高帽再踩上一隻腳吧？我錯了，那只是文革的皮毛外表，文革真正的精髓，應該是以下幾點。1政治立場是唯一的量度單位；2權力運用不受法律常識限制；3政治批鬥不停製造新的敵人。

當年文革，量度單位就是「對毛主席是否擁護支持」，「是否反革命」，一切都以毛主席判斷為基礎。今天香港，那個政治立場，就是「你是否愛國愛港」。管你是AO還是問責局長，如果你「不愛國」，當然是否愛國是由他們話事，你便會被攻擊，前途不保。

於是食衞局常秘劉利群，以及財經及庫務局常秘劉焱，全部被質疑不符合「愛國者治港」原則。

權力不受制約。文革時，紅衛兵說你反動便反動，說那個佛像是封建迷信就是封建迷信，打爛無商量，沒有任何法律可以保護你。劉少奇堂堂國家主席也無法用憲法保住自己性命。

今天香港，建制派攻擊黃廠口罩是「港獨」，好好的一個口罩公司就要拉閘消失，無法用法律替自己的生意維權。「救世SaveWorld」口罩被指「SW」商標藏有「51」字樣，結果戴了口罩的常秘劉焱要交代「早知口罩有這種意思便不會使用」，而SW公司只能更改商標圖樣。同樣，他們不能用法律保障自己的應有權益。香港電台的利君雅，更是有冤無路訴。

新中國建立，要打倒的敵人是排着隊。先是打土豪，鬥地主，後來是知識份子，再來是黨內民主派，然後是黨內勢力，最後是親密戰友。總會找到新的階級敵人。

今天香港，社運人士對付了，議會搞掂了，傳媒歸順了，教育界聽話了，下一個呢？只能是AO黨了。而「白宮發言人」特意指出，AO出身的特首不會處理AO紀律問題，又針對特首愛將聶德權問責，可謂真相大白﹕原來他們要對付的是那個女人！