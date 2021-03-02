吾友周永傑移居紐西蘭二十多年，生活優遊，閒來在家養羊養雞——前些年還試過想訓練蜜蜂做守衛看家——一有雞羊的新鮮事就拍片上網，跟朋友們分享，比起他以前在TVB監製的《寰宇風情》，又是另一種有趣風情。

這天他為院子裏的雞舍做完了擴充工程，先放了一隻黑母雞帶了兩隻小雞進駐，後來又把一隻隔天生蛋的花母雞也遷了進去，不料黑母雞認為花母雞來搶地盤，馬上發動猛烈攻擊，啄得花母雞四處竄跳，十分狼狽。周永傑見了也叫苦，因為另外還有十五隻雞也正準備移居擴充後的「豪宅」，要是都這麼打架，就不知如何是好了。

與之相比，我家對面露天茶座邊徘徊的麻雀則和善一些。每次我去茶座，有飯粒有麵包屑就會拿來餵麻雀，久而久之，麻雀們像認識我一家，只要一坐下便飛攏而至，膽小的在腳邊，膽大的會飛到枱角，等我拋食。這時候看得出麻雀也性格不一，有的進取，有的懦弱，進取的總在跟前，懦弱的墮在後面。若是隨意拋食，進取的總是搶先得食，懦弱的不夠搶，就吃得少或吃不到。但麻雀會爭食，不打架，爭到就爭到，爭不到也不會去人家嘴裏搶，也不會趕人家走，最多搶到塊大的馬上叼着飛走，躲去一邊獨食享用，搶不到的就繼續等待拋食，嘰嘰喳喳，很是和平，從無「霸凌」。

住豪宅的雞不容牠雞覓一立錐之地，密集搵食的麻雀則沒有惡形惡相，你說誰更有思想？