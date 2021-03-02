切勿以為行使BNO移民英國，到了那邊是天堂。

與幾個女性朋友在馬會山光道新會所六樓的Sprinkles嚐新，下瞰快活谷，我叫了一杯卡勃千諾，喝到剩下泡沫時，我邀請每位講一條：移民英國有什麼不好——但獨excluding 所謂的種族歧視，因為以你們各位的談吐氣質，你們絕對不會受到白人的歧視，只會受到額外的禮遇甚至索取電話號碼，I can tell，所以讓我們避開此一Loser 最懶惰的藉口。

幾個港女就樂了。E說：英國的天氣最壞，九個月都陰雨。

我笑說：這一條太Cliché了，身為KOL的我，半年前公開勸說BNO人士宜慎之，列為第一理由，這條不算。

Chloé說：英國食物可吃的只在倫敦。她準備跟新婚IT老公仔去曼徹斯特（他很幸運，美國公司在哪裏開分部），但Google發現曼城的米芝蓮餐廳不超過五家。

A說：英國水喉流出來的是硬水（Hard water），很乾，水裏的Calcium塞毛孔，不但催皺紋，住久了會脫髮。

我拍手稱善：這一條比較到point了，很多人不知道。沒有洗頭水可以對付此一問題。鬼婆老得快，英國鬼佬也多光頭。

最後我說：你們列舉的都是大問題。但有沒有想過，長住英國最Fatal的一點，是沒有得去日本？倫敦去東京飛至少十四小時，航班不多，機票很貴。即使鄧蓮如女男爵，也很難afford 得一年往來日本四次，雪中泡完露天風呂轉眼又去看櫻花。這是長住英國，人生最大的懲罰，即使有英籍，又生而何足戀？

「英日外交重新親密，據說加強軍事結盟？Well，我對政治沒有興趣，」我舔着茶匙的卡勃千諾剩餘的白泡沫：「我只盼英日之間，聯同與俄國歐洲，早日建築一條高鐵，巴黎兩天直抵海參崴，乘船去北海道，東京飛機回曼徹斯特，一個Package，等世界Great Reset之後變成旅行熱線。我不介意這條高鐵由中國投標取得，只要多快好省早日建成就好。」

幾位港女欣然同意，七嘴八舌地轉談東方快車之旅。我不再答話，幽幽輕嘆一口氣，看着窗外跑馬地外的維港，耳際響着大笨鐘聲，心中浮起六本木山遙看日落時氤靄蒸濛的一抹紗般的柔愁。