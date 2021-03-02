2021/22年度財政預算案揭盅，因公共財政入不敷支，財政司司長陳茂波雖受建制派壓力要派糖，還是頂住，一於減甜，派少啲糖，而引起最大興趣討論嘅就係派電子消費券五千元以及向失業者貸款8萬元（上限）。

電子消費券詳情未知，就已經畀啲師奶大罵堅離地，其實消費各有所好，台灣新加坡澳門都已派過，特區政府大可向三地偷師，取其所長，捨其所短，千祈唔好派到手忙腳亂。財庫局局長許正宇話細節尚在內部討論中，大概係財爺當初根本唔想派，可能受到壓力，臨急搬電子消費券上馬，於是講咗先至諗點樣做。呢瓣會益邊個呢？想落一定係張宇人笑得最開心，因為大部份人可能就係用電子消費券去食酒店自助餐，愈貴愈係要去試吓，半島酒店與君悅酒店自助餐必定爆到瀉。

至於失業者貸款，夠晒新鮮，8萬元貸款上限，用來養家就不足，用來博一鋪就有餘。做過財務公司總裁，對各樣私人貸款有一百分經驗嘅退休M對左丁山講：「你我都做過銀行，8萬元貸款係好少數目，銀行唔會做嘅，過去只有持牌財務公司做，今時今日就係所謂財仔（貸款人公司），因為銀碼細，借款人多，管理成本比較高，做一筆貸款8萬元，利息一厘，邊會有錢賺嘅啫，會蝕本㖭。政府可能要支付一筆管理費畀銀行（因政府唔會同財仔打交道），譬如2%手續費，益吓銀行，銀行先至肯制。」吓，貸款由按揭公司擔保，還要畀管理費？政府咪好笨？退休M騎騎笑：「唔收管理費嘅話，即係打心口要銀行負起社會責任，表現社會良心，最好由中銀香港做晒嘞！我以前間銀行一定耍手擰頭，費事煩，而且壞賬可能有好多宗，點追人還錢呀，政府他日敢唔敢委託追數公司去追吖？」係噃，如此類型貸款，由按揭公司擔保，低息至一厘，失業人士唔借就笨！借到之後可以慢慢分期還（假設搵到工），假如無法還款，銀行政府唔敢追債，你話怎麼辦？而借款人之中，一定有詐騙集團化整為零借用人頭去借錢，錢到手就一走了之！退休M做財務公司總裁時，碰上不少老千呃貸款，簡直防不勝防，佢話：「我唔係潑冷水，只係想政府謹慎行事，唔好他日撥備太多啫！」