其實鬼同人一樣，基本欲求不外衣食。

餓鬼之所以「餓」，是所求不遂，永遠不遂，無窮無盡的饑渴痛苦。別說得不到滿足，連一點點滋潤也沒有。即使有時得到一些不淨之物：糞便、膿血、臭水、痰涎、鼻涕、黃尿……成群餓鬼已在搶奪，視同珍寶，而掠者亦因過程中的暴力互毆互打，遍體鱗傷才到手，針口所享者不過點滴而已。

和尚見此情狀，也覺慘然：「難怪你們都瘦骨嶙峋，整個身體如同燒焦枯樹，只剩皮包骨，沒半點血肉，皮膚鬆弛似掛着的破衣。活也活不成，死也死不了……」

因業力顯現的懲罰，夏天時清涼的月光變成逼人熱浪；冬天裏，溫暖的太陽卻會放出徹骨寒光。望見遠處樹上掛滿纍纍果實，由於饑渴難擋，拖着巨大如山的肚腹，蹣跚爬着去滾着去，剛到樹下，果實全不存在，只餘枯枝，讓一眾願望落空，雙重痛苦。再拖着疲憊不堪的殘軀來到江邊，江水剎那乾涸，黃沙漫漫，日日如是，不知要「受」多少時日？

和尚道：「這還不是無間地獄，只是人間花道，看來有一線悔悟生機。」沈吟一下，也作安撫：「就算入畜生道，當隻飛蚊爬蟲，總有口安樂茶飯。」

——是的，茶飯而已，「安樂」茶飯也要償還惡債孽報，才可得享。

「諸位如此窮途，因焰口有也變無，還受飢渴寒熱蚊叮燥病之折磨，一定心知肚明，何以致此——人已死了，亦非一了百了。」

少年走近，指指這群餓鬼：「陰間使者把它們困囿在柴房斗室，應是等你來了，點化解脫。」

「你已枉死去世，理應轉世投胎，為什麼不走？」

「本可上路，只是不忍。」少年善良澄明：「這些，都是我的家人——」

（明續）