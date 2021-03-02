食衞局政務官升職，大公文匯瘋狂批鬥，株連所及，老公曾獲得港府頒贈太平紳士也成為罪狀。

不許百姓點燈照亮個別警察暗黑角落，只准官報火燒政務體系連環船。徹徹底底起底行為，好像會違法，對不起，記錯了，市民起底警員個資有罪，大家都是打政府工，政務官地位遠不及暴政的心肝寶貝。這是用中央新磨利的尚方寶劍，斬殺香港傳統舊官員。

文革2.0絕非浪得虛名，批鬥一批、警告一批、嚇走一批，嚇走的無非心灰意冷，宣誓前後，思前想後，何必成為體制內的幫兇，或者自知升高無望，大換血之下，向北起毒誓一向愛國愛港，也於事無補。

自夏寶龍發表重要講話之後，吹起了清算政務官主旋律。這是憑數腳趾就可以算出來的預言。每當「主旋律」響起前奏，以傳統情歌製作來說，從主歌含蓄地抑制着情緒，然後需要有大量和音合唱，才唱出慷慨激昂之音，直到情緒接近歇斯底里。

數手指也算得出來，這首亡港之音，主歌歌詞是「今日吾軀歸故土」，可惜民建聯工聯會不識字卻太識做，搶着當眼鏡蛇，隨笛子起舞，爭先幫忙放毒，撕咬行為又得到大公報引述，內心想必覺得受大公公賞識，有機會升任高級太監。

果然，民建聯工聯會全都是作惡的笨蛋，也並非浪得虛名，生而為韭菜，竟看不通被收割命運。為什麼現在需要你們？因為證明這是你們香港人自己也贊成的，日後海龜回新巢穴生蛋，包山包海，全面接管重要位置，包括議會，香港古訓有云：「你吹得漲咩」？

沒有將來，只看眼下，兩大黨也正是你們必然死於他殺，死因不必明的死罪。即使是應聲蟲，繁衍太多也觸動了專政一把抓的敏感神經，用馬雲事件做例子，比喻不倫，也抬舉了這批可憐蟲。

常言道，沒鏡子就撒泡尿自己看看，尿道閉塞， 吃到肚滿腸肥之後，就響應光盤行動，臨油光而自照吧。陳恒鑌、柯創盛、麥美娟，想必即將加入的應有民建聯雙寶葛珮帆周浩鼎，還有那誰那誰那誰，最不可缺是的郭偉強，能誤把英國《衛報》當世衛報告，少你們一個不嫌少，多你一個則太過了，專權不要臉但愛面子，你們打算丟到幾時？以這兩大黨水平，賣相學識都見不得人，難不成還幻想有機會加入紫荊黨乎？

若再有下次選舉，西環都未必有選擇契仔主導權，欽點血統純正的親生仔女，由全面管治香港全新班底說了算。算了吧，應聲蟲別忘了這首主旋律唱到最後一句是：「他朝君體也相同」。