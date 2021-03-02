朋友B非常留意電腦新產品，時常傳遞出爐資訊益街坊，可惜我對先進科技毫無興趣，辜負義務探子一番美意，對牛彈琴白費心機。前天又收到他傳來的介紹，因為瞥見廣告片裏擔任慢打鑼的夥計似乎好眉好貌，薯得嚟有股久違的麻甩性感（呃，malade sexiness），困在巴黎的亞男忠粉整整一年冇啖好食，餓到不知今夕何夕，不免色心頓起，按開來一看究竟。推銷一種叫「訊飛智能鼠標」的配件，賣相平平無奇，但會聽聲打字，如果哥哥仔冇講大話，每分鐘可打四百字，準確度達百分之九十八，換句話說我這個六百字專欄，一分半鐘就搞掂，只錯十二個字，真係嚇死人冇命賠。更厲害的是識得翻譯，你用普通話唸唸有詞，跳出來的是有紋有路的英文，而且叻到通曉各地方言──風水佬呃你十年八年，薯哥哥坐言起行，北方舌頭立即讓賢，由操純正廣東話的小姐示範，語音甫落，「以前我冇得揀，而家我只想做個好人」應聲而出，雖然是簡體字，倒也冇穿冇爛。

比較具購買能力的正常人看到這裏，恐怕已經上網填寫訂單了，誤中副車專業戶卻鑽入牛角尖，對住那行字發呆：呢句對白，究竟係咩玩法？是向張愛玲的《紅玫瑰與白玫瑰》致敬，翻炒第二天起床改過自新又變了個好人的佟振保，抑或有感香港當前局勢，暗暗鼓勵爬山兄弟？假如是後者，真教人爽然若失，此時此地做一個好人談何容易，實在必須多花幾秒鐘才能披露真相：以前有得揀，唔覺好馨香，而家想做個好人，會隨時被控串謀顛覆國家政權啊。