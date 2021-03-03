63歲患糖尿病男子接種科興疫苗後兩天因不適入院，並於當日死亡。同為63歲，打的同屬科興疫苗（假設林鄭打的，是政府公佈的科興疫苗），為甚麼林鄭無穿無爛，而跟她同齡的疫苗注射者卻由行得走得食得屙得的活人變成死屍？看來，真的是同人不同命啊。

一個大活人在打了疫苗48個小時內死了，呼吸系統專科醫生梁子超斷定，事件與疫苗有直接關係的機率相當低。那麼，死者因何死去，總有一個原因吧？為甚麼不做屍檢？為甚麼不讓法醫來宣判死亡原因？為甚麼坐在那兒想當然地推斷與疫苗「有直接關係的機率相當低」？低到甚麼程度？低到完全不用警惕，不必擔心出現第二個死亡個案？

若重視人命價值，難道不該在此時喝停科興疫苗的注射嗎？在查清楚死者的確實死因之後，再來決定要不要讓公眾再注射這隻疫苗。

此外，死者姓甚名誰？生前是個怎樣的人？退休了沒有？曾經從事甚麼職業？熱愛旅遊還是美食？喜歡林鄭還是私煙？一個大活人，突然被送進屍櫃，若干日子後燒成灰，在地球上灰飛煙滅，死得不明不白，連名字都沒有，只是「63歲患糖尿病男子」，也太辛酸。

理論上，香港人都有病歷，別說打針，吃普通消炎藥，醫生都會核對病歷，再三詢問有沒有藥物過敏史。打科興疫苗前，沒有人詢問及提醒死者，有嚴重糖尿病不能打嗎？