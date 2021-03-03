聯合國秘書長古特雷斯呼籲：七成半的疫苗集中在十個國家之手，這十個強國富國，有責任向一百三十多個第三世界國家平均分配疫苗，這是全球最大的「道德挑戰」。

聯合國秘書長的道德口水噴出了兩星期，未見由左翼民主黨管治的美國，如何大愛包容的響應。

英國宣稱：疫苗等我們全國先用，剩下來的再分配給你。

譚德塞與尼日利亞的世衛幹部等不及，催促：不要等你們打剩了才給，我們現在就要。

一切大愛情懷、平等理論，到了此等性命關頭，白左開始不說話了。

何謂全球的道德挑戰？什麼叫做道德？一九六三年，牛津大學法學教授赫德，在美國史丹福大學，分別以「法律、自由、道德」為題，主持了三堂講座。

道德一講，赫德問：社會公認的不道德的行為，要「不道德」到什麼程度，方能立法來懲處？

赫德說，這個問題，要結合各國不同的文化背景和準則，深究下去，就引起哲學上的弔詭（Paradox）：用立法的方式禁止不道德的行為，本身是不是一定就道德？不道德（Immorality）是否等同犯罪？

赫德建議，探討這個問題，要由英國政治哲學家穆爾的「自由篇」（On Liberty）找答案。穆爾說：在文明社會，任何立法限制個人的自由，只有一個準則，就是防止這個人對其他人造成的危害。

但是當西方國家尚未接種疫苗完畢，第三世界就伸手過來打尖強要，我給了你，本國的老人和病者，本來不該死的，也會因疫苗接種短缺而死亡。雖然給了第三世界或能多救幾個非洲人，不錯，Black lives matter， 但你不可以說瘟毒之下非洲人的命，貴過瑞典芬蘭和美國加拿大的老人和長期病患者。

All Lives Matter之下，發明研製出疫苗的國家，救濟本國的公民優先。主權高於全球人權，剩下的才會給其他的國家。

若英美打到一半，老人醫護人員全部接種，剩下的年輕人沒得打，年輕人以左膠和支持拜登者佔多數，告訴他們：你們等一等，疫苗先送往非洲，看看這些平時破口大罵川普種族主義的大愛人口肯不肯？

若肯，荷蘭幾個城市就不會爆發年輕人口等不及打疫苗的暴動。

什麼道德不道德，生死關頭，純屬廢話，達爾文主義就是唯一的真理。這就是人性和現實。