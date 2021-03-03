患嚴重糖尿病的63歲阿伯，2月26日接種科興疫苗，翌日呼吸困難，病情急轉直下，28日不治。別有用心的人即說：「科興疫苗打死人。」簡直荒天下之大謬！「大人，係人都會死㗎喎。」（《審死官》，1992）

「張小四噚日上晝同陳大文打交，第二日晏晝瓜咗，關陳大文咩事呀？」戲中宋世傑這番偉論，正是針對邏輯謬誤「post hoc ergo propter hoc」（後此故因此）而說的。這個謬誤，中文一般叫「後此謬誤」，指以下的錯誤推理：若A事件發生於B事件前，則A事件是B事件的因。

後此謬誤有很多著名例子，如成龍代言某產品，然後就⋯⋯沒有然後了。有科學頭腦的人都明白跟成龍無關，但偏偏很多人愛宣揚「成龍魔咒」，這就是後此謬誤。如今阿伯26號打針，28號死亡，關科興咩樹？

阿伯死因可以很多，也許流年不利，也許五黃臨門，沒證據顯示跟科興有關。我建議媒體報道必須字字小心，尤其是蘋果，否則又被人字字誅心，乘機誹謗你「誹謗」。人家誹謗蘋果，蘋果無仇報；蘋果「誹謗」，就是犯「國安法」了。

看呼吸系統專科醫生梁子超，就評論得很體面，也很科學。他說「根據現時公佈的資料⋯⋯估計死因與疫苗有直接關係的機率相當低」。梁醫生去年曾公開批評以「健康碼」防疫，無任何科學證據，甚至有礙防疫，「科學上不可接受」云云，相信他並非黨的喉舌。

「根據現時公佈的資料」，表示有資料尚未公佈；「有直接關係的機率相當低」，表示還有未明言的「間接關係」。比如陳大文推張小四一下，張小四是不會死的；但如果推出馬路，然後張小四被車撞死，死因就跟陳大文沒直接關係。不知道這樣理解對不對？

邏輯上道理很簡單，實際上判斷就複雜得多。老翁之死與科興疫苗有否因果關係、有多大程度關係，固然取決於科學。然而市民信不信港府的科學，則不是科學問題。若證實死因與疫苗有關，賠錢事小，國家名譽和產業利益事大。請問專家的心理陰影面積有多大？

問我信不信政府，就當然信。老翁一死，我馬上向愛國藍絲解釋後此謬誤，叫他們放心接種國貨，並含笑拍心口保證：「絕不會有證據顯示科興打死人。」