香港電台經費每年由政府決定，據一位退休港台公僕對左丁山講，多年來港台預算已凍結在十億元水平，追不上通脹，政府公僕每年加薪，港台公僕自然也要加薪，但總預算不增加，於是十億元預算當中，薪水所佔比例愈來愈高，其他營運經費自然受到擠壓。左丁山很多年前曾到港台擔任客席主持，看到一些傢俬比較陳舊，廁所簡陋，已發覺此點。

2020至2021年的財政預算案中，港台獲撥款9.9億元，港台無論由誰人主政（即廣播處長），都會有巧婦難為無米炊之狀況，未來港台節目必定資源不足，能維持目前水平，已是製作人員神功蓋世。

竟然還有一位立法會議員何君堯在立法會財委會要求削減港台預算三分之二，扣去六億元，把港台變成一個政府喉舌，宣傳政府政策，播放新聞處製作。若如此，港台連支薪的本錢都不夠，不大舉裁員幾稀矣，但公僕不能無緣無故被炒魷，難道把他/她們調往新聞處？

在發放港台檢討報告時，一位高官大發謬論，說港台管理落後，至今還用「不少紙張」，言下之意，是港台追不上時代，不用電腦、內聯網，殊不知港台已窮得買不起新型電腦，立法會更曾阻撓撥款，港台怎不得不多用紙張？像這樣的AO級官員，IQ相當低，怎有資格批評別人管理不善？

根據立法會議員規則，立法會議員無權建議增加政府開支，卻可以提出削減預算，之不過，特區政府素來堅持行政主導，不容忍議員對來年預算案的開支作修改，過去對泛民議員的態度是相當強硬的，現在沒有了泛民議員，政府又如何應對何君堯？其他建制派議員是否會支持何君堯？此君要懲罰他人，建議削減大學資助一百億元，削教育局一百億元，削食衞局二百億元，削社福署三百五十億元，削法援署七億元，相等於是財政攬炒派，陷政府於兩難局面，令政府十分難堪。政府高呼鼓勵創新科技，大力推動國安教育，全力應付疫情，照顧民生之際，即使何君堯有中聯辦撐腰，林鄭亦不敢答應！其他民建聯工聯會議員膽敢站在何君堯路綫的話，不給基層選民唾罵才怪。建制派有何議員這樣的盟友，還需要敵人嗎？