「家人？」

「同一屋簷下的家人。」

「你說過是害死你的人。」和尚問：「把你害死，就有仇恨，何以你還『不忍』？」

少年雖才17歲，彷彿生關死劫令他成長了：「也是一場緣份呀。」

最初遇害，他也不忿、不解，心生怨憤，遊魂飄蕩，誓要尋找家門復仇……

什麼是緣份？緣是命，是前生修為今生相聚，雲起雲落，風吹風止，可遇不可求——有善緣、惡緣、逆緣……但此生遇上，成一家人，就是緣。

世人有以利相聚，利盡則散；也有因緣而聚，緣盡而散——未必是最好歸宿，甚至招殺身之禍，只在一念之間。人無法改變一切血緣關係，骨子裏的糾纏更難以擺脫，須經一番劫難，才了結債務。

少年的亡魂，飄飄然茫茫然回到生前家居，看到這恐怖一幕，才明白了：他們一家子，不是你欠我，就是我欠你，得還。

因一念「不忍」，他祈求陰間使者給大家一個機會。而他，明明可以轉世投胎，也希望等到某一天，某位有緣的中間人。

「就是師父你！」

「貧僧何德何能，拯一眾餓鬼脫離劣境？而且這是果報，他們一定幹過什麼，最終也殺過人，才淪此田地。」

「以為是好好過活的一家子，誰知因為私慾和歹心，結果全死了。」

少年有哀傷神色，但又有領悟之寬容：「不要緊，此生已休，他生定過得好些。」

和尚望向焰口餓鬼，它們已失去思辨能力，沒有良知也沒有悔疚，根本沒反應，只為半口在火焰中化灰之前的吃食，卑賤而空洞。

「我的父親、後母、兄嫂、家丁、管家、僕從……」

為什麼「全死了」？無聲無息地，空中浮現一面鏡——「孽鏡」。

（明續）