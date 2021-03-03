食衞局澄清食環署國慶前後並沒移除過國旗，紅衛兵共官報當港府港官透明，繼續批鬥問：「愛國者治港去咗邊？！」

是的，愛國者去咗邊呢？如此罪大惡極的不愛國不愛黨不愛港的官員，立法會兩大黨黨員早應該執行監察檢舉天職，怎麼到現在才應聲加入瘋狂批判劉利群？OK，發現罪犯沒提早舉報，一於以共犯處理。所有舔皇者記住，臨記也要講專業，臨時演應聲蟲，專業精神是幫助主子「添磚加瓦」，另找批判對象的碴子。

且看「前白宮發言人」馮煒光先生，不愧是689豢養打仔，出手不凡，批評政務局局長擢升劉利群是起手式，邱騰華批鬥港台發言，漏講「愛國」兩字也能挑出來，這才是長期監察政府官員應有表現，傳統惡質批鬥文化就應該這樣。

「AO出身的特首，當然不會去找自己的麻煩」，厲害，用文革2.0版手法，進一步批鬥2.0版689，一則為前主子復仇吐一口氣，為回鍋熱身做準備，二則為中央整肅政務官體系「添磚加瓦」，索性抹黑現任政務官是香港「最大暗裏反中」政黨，中央都沒生產協會促這頂大帽子，這枚紅衛兵首先越俎代庖，祭出由駐港國安署審查七百多名政務主任背景，日後擢升需由中央兩辦同意。

項莊舞劍，志不僅在沛公，正顯示了馮煒光這條兩頭蛇，一邊幻想梁朝復辟後能升官發財，不然，也能當個能「明白中央苦心」的御用薪優重砲手。有可能嗎？清掉了馮口中所謂最大執政黨「AO黨」，這位前民主黨員就身家背景清白，跟未來新香港人搶一席位？算他是埋伏已久的無間道好了，熟悉國共鬥爭史者，皆知卧底下場，死得最多最快的共諜亡魂，該找共黨算帳。

若說民建聯工聯會是應聲蟲，則馮煒光比應聲蟲做得更絕也更笨拙。若說香港已死，「前白宮發言人」就是屍體上蠕動的蛆蟲，以腐肉謀生。蛆蟲其實早已存在於活生生人體裏面，所以才有物必先腐而後蟲生的科學說法。

憑屍體活起來的蛆蟲，活躍條件是活體先死一死，以腐肉維生，溫度越熱生長速度越快。港府建制這個熱廚房在火葬中，屍蟲必然會失寵，而且賣相比應聲蟲更恐怖。

為什麼香港社會越來越多如此噁心的人物，撲出來柒？體制腐化之後，預期陸續有來。蟲蛹成蟲後等待什麼呢？難道可以成龍？休想，真明白中央苦心，應知火燒遺骸成骨灰是終極目的，馮煒光們只有陪葬的份。