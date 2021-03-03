五四運動的時候，有兩個先生很是有名。一個是德先生，一個是賽先生。

德先生是democracy ，即是民主先生，賽先生則是science，科學先生。

小時候不明白，為甚麼五四的新文化運動除了要「民主」，還要「科學」？難道希望「科學發明興邦」？

當時我不知道，「科學」兩個字的實際深意。

後來再看文革的歷史，才知道，沒有「賽先生」，也就不可能有「德先生」，反之亦然。

文革時候提出種種害人不淺的政策口號，甚麼「人多好辦事」、大煉鋼鐵、超英趕美、畝產萬斤、放衛星田等等，全部都是經不起科學的推敲驗證。如果當時有人可以如實用科學數據分析，「主席絕不可能畝產萬斤」，或許便能免去一場災禍。

可惜，科學的想法便是講程序講資料講論證，就是偏偏不講政治。政治是甚麼？「人有多大膽，地有多大產」，誰反對這個結論便是打擊人民群眾的革命積極性，是站在人民群眾的對立面，不利主席革命事業的發展云云。這就是政治掛帥、科學靠邊。

今天香港的德先生和賽先生，似乎都被趕離家園了。科興疫苗出事，市民就是想知道，打疫苗是否和死亡有因果關係，這本來是「純粹科學」的問題；但由於這是「國產疫苗」，是代表大國科技進步實力長足發展的重要標記，於是你就要問：賽先生真的可以站出來遮住領導高大的身影嗎？

政府為了鼓勵市民打祖國疫苗，搞了許多公關show，甚麼打完特別好瞓、好興奮，愛國報章也寫「市民打疫苗的熱情高漲」，可說是「熱愛基本法」的第二集，熱愛打疫苗！

結果科興的審批綠燈長開、狂獲豁免，任何質疑聲音都是「政治化」，賽先生完全無路可退了。