本來已無比沉重的心情，看到每天的新聞報導誰誰誰被控告、被逮捕、被提堂、被提訴，人數愈來愈多，不需要有實際的證據；今次被控串謀顛覆的這四十多位人士罪名是蓄意不擁護基本法，串謀顛覆國家政權等等。

如今的基本法從白紙黑字到實質變形走樣叫人如何擁護？這四十多人士那有這能耐？這些人同屬民主派，被起訴的原因是什麼？手起刀落又為什麼？基本法授權立法會議員有職責監督政府；倡初選到參選去問政，怎麼可以說是違反了基本法？未審先拉不准保釋，所為何來？

現實的情況是被顛倒了是非，被欲加之罪何患無辭，民意代表有心再問政被當成罪犯，一步步的進逼打壓，目的十分明顯，是希望從此再也聽不到反對的聲音，一個自由民主的社會，就此變成極權鐵幕國家；不知道其他香港人對目前已人人自危的社會氣氛有何感想？對這一步步的加強力度的控制又有何感想？ 對基本法的變形變狀還能有何感想？ 即使當局不願承認也不能忽略廣大的用腳出來投票的人；如今不為自己也要為下一代考慮去留，能走的、不能走的，豈能不為風雲已變色的土地而哀嘆今後的命運！

讀到四十七位民主派被落案起訴前的感言，每一句話都讓人心有戚戚；生於亂世，擇善而固執所碰到的是什麼？說什麼初心依舊在，何懼圍牆高，說什麼處變不驚，黑暗的盡頭是光明，說什麼樂觀對待，此心悠然，然而擺在眼前的現實是那一位一向走在隊伍最前面無畏無懼不忘初心的先行者肥佬黎，直到今天仍身陷囹圄，他的命運又如何？