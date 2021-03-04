農曆年初二，車公廟又有靈籤論港事，其中「積薪歷（厝）火非無事，識者能知火未燃」兩句，論者多以為「道出了香港民怨四塞情況」，殊不知籤文大抵都可按論者主觀解釋。「積薪」句用以說董建華、曾蔭權、梁振英治下香港，何嘗不可？

公元前十二世紀，周武王伐紂，先以龜卜，不現徵兆；再以數蓍卜問，蓍草折斷。大軍將行，風雨交加，潦水淹沒輜車軫條；臨行，軍旗折為三段。武王問朝臣，散宜生說：「此卜四不祥，不可舉事。」姜尚卻說風雨是吉兆：「（水淹）輜車至軫，是洗濯甲兵也。」（《太平御覽》卷十。）總之，武王後來兵敗，則風雨主凶；得勝，則風雨主吉。神明示意總沒有錯，因為一切任人解釋。

又公元前六世紀，里底亞（Lydia）國王克里薩斯（Croesus）欲犯波斯，先遣使問於著名的希臘德爾菲（Delphi）阿波羅神殿，獻上祭品無數，得神喻曰：「克里薩斯入波斯境，將殄滅一大帝國。」克里薩斯大喜，揮兵征波斯，不料兵敗國亡。那神喻真是「奇驗」：無論敗亡者是里底亞還是波斯，那「殄滅一大帝國」的預言都十分準確。

去年農曆初二，香港民變初戢，車公靈籤曰：「人生何在逞英豪，天理人情只要公。天眼恢恢疏不漏，定然作福福來從。」當時論者多說與民為敵者將難逃懲處，但現在看來，「天眼恢恢」應是指港區國安法，難逃懲處者則是不識時務的小民。誰說籤文不驗。