葉劉力推廿三條時曾歪着唇說： 「唔通的士司機、酒樓侍應、麥當勞服務員會逐條同我討論？」

如今政務主任開始逐個捉，捉痛腳不必理由，只有藉口。例如口罩印有SI圖案，被誤讀成51。官員都難以自保，更何況巴士司機酒樓侍應，那位遭警察留難的送餐快遞員，更應該要跟葉劉理論。葉劉又說：「如果我不能捍衛自己髮型，又怎麼能捍衛香港治安。」十八年後，現任黨主席連自己黨員的嘴巴都不能管理好，又怎麼能捍衛香港政務官前景？

那位在梁朝受689賞識的官啊，連選擇口罩的權利都不敢捍衛，明明是刻意的誤會，澄清的方法，竟間接認同文革式批鬥，「坦白從寬」交代說：「早知道的話絕不會戴」。只有還沒被滅絕敢說真話的媒體幫她澄清。

「信我葉太啦，不會騙你的。」言猶在耳，葉劉自己又信不信會有今日，政務官選拔權也即將掌握在她口中的「外人」手中呢？

帝都全面管治香港是必然的，打壓收編傳媒學校教會，之後怎麼會漏掉英治時期出身的AO？

當禿鷹爭先咬AO一口，瘋狂批鬥的時候，林鄭噤聲，聶德權只弱弱交代一句：「常秘已宣誓效忠香港特區」，可是簽署了聲明書也不代表你愛國。只有葉劉仍然關顧政務官前景，為劉利群辯護，呼籲停止文革式批鬥。

李波遭洗頭艇非法綁架回大陸，前保安局長葉劉說：「內地已澄清無政治罪行。至於你信不信，由你，我反正是信的！」 反正出版自由言論自由香港法治從此響起喪鐘，信者也沒得救。

一人一票出身的葉劉，曾說過：「希特拉也是民主選舉上台的。」想起希特拉，自然想起刻在猶太人大屠殺紀念碑的懺悔詩，大可改編成「葉劉撐得太遲」版：

「起初，共產黨綁架李波時，她沉默，因為她沒有賣敏感禁書。當他們批鬥港台、蘋果時，她沉默，因為她也曾被這些國家眼中釘針對過。當他們把四十七名參加初選者起訴拘押飯都沒得吃時，她吃花生，因為她是建制派，是她立會的對手。當廿三條2.0惡法實施，嚇怕了黃藍絲，掀起移民潮時，她揶揄移居英國只能當二等公民，因為她愛國愛黨，敢認第二也有很多人認第一。最後當他們批鬥到政務主任，砸碎一向行之有效的政務體系時，再沒什麼人什麼傳媒什麼機構陪她唱和了。」

自認中立理性建制派，可是葉劉發文，建制網民批判你官官相衛，只有無力無權的民主黨轉發。葉劉啊，這回即使是兔死狐悲或是真愛港，但你愛得太遲，也撐得太遲了。