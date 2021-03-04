47名因「初選」而被捕的民主派人士，被送上法庭進行馬拉松式審訊。控方未完成搜證，被捕人士以清白之身慘遭羞辱，連續2天不能休息，不能好好進食，不能更換內外衣褲，不能沐浴清洗。即使律師提出多個方案，包括短暫保釋和令懲教署必須讓被告洗澡，都被法官蘇惠德悉數拒絕。直至第3天，被捕人士才被准許「享用」冷水澡。

這不是一場審訊，而是發生在全世界眼皮底下赤裸裸的人道災難，是對人類尊嚴的踐踏。

這一群不是山賊，不是土匪，不是無文化的假博士，而是貨真價實的香港社會的精英，他們中有大學教授，有醫生，有大律師，有機師，有立法會議員，有區議員等等。拘捕他們的人知道，要打擊這群人，首先要剝奪他們的尊嚴，羞辱他們，令他們失去自尊，失去自信。然後，才有可能蠶食他們的意志。

被捕者之一的前機師、前議員譚文豪在庭上談及他從政的起因，出身草根的他在父親努力栽培下終於「脫貧」，父親卻病了，每個月3萬多元的標靶藥必須自費。已經成為機師的他，有能力為父親支付藥費，同時發現香港社會制度上的不公，這促使他走上從政之路。

所以被捕人士都跟譚文豪一樣，他們參與政治活動，不為名，不為利，不為個人慾望，只是出於對香港這個地方的深沉的愛。他們做錯了甚麼，要蒙受此劫難？