北京航空航天大學副教授田飛龍發表文章，宣揚「愛國者治港」。奇怪，廿幾年來的治港者原來不「愛國」嗎？想深一層，自2012年梁振英上台開始，香港就越來越亂，難道跟特首不夠「愛國」有關？田飛龍應該分析一下。

田飛龍此文大部分老生常談，只有一句最引人興趣：「中央決心打造的不是橡皮圖章或忠誠的廢物，而是賢能的愛國者。」恕我不敢苟同。如果忠誠，就不能算是廢物。「忠誠的廢物」五字，好比「四方的圓」、「道德的強姦犯」、「拜神的唯物主義者」、「不依法執法的警察」，根本自相矛盾。

田教授若看過本欄2020年1月9日文章〈不要侮辱「忠誠」二字〉，就不會犯下這低級錯誤。拙文根據我國傳統文化，清晰定義「忠誠」二字，其中引述荀子一段話：「從命而利君謂之順，從命而不利君謂之諂；逆命而利君謂之忠，逆命而不利君謂之篡。」可見能稱得上「忠」，必然「利君」，絕不是唯命是從的橡皮圖章，更不是廢物。

據《說苑》，齊景公問晏子，忠臣怎樣事君？晏子答得妙：「有難不死，出亡不送。」即是：國家有難不殉君，國君逃亡不伴行。景公很驚訝，這樣也算忠嗎？晏子解釋：「言而見用，終身無難，臣何死焉？謀而見從，終身不亡，臣何送焉？若言不見用，有難而死之，是妄死也；諫而不見從，出亡而送，是詐為也。」

晏子認為「忠臣者能納善於君，而不能與君陷難者也」，可見能說服君主施行善政，免他陷於劫難，才叫「忠」。回顧一下香港，尤其是2019年，若非林鄭月娥激起眾怒，何來二百萬人抗議？本來在6月果斷設置獨立調查委員會，依法處分違規的少數警員，民憤已平息大半，之後721、騷亂、制裁、國安法，根本不會發生。

然而香港有一小群人，竟以區區香港警察的利益，凌駕於國家利益，令民憤一發不可收拾，是誰之過？據曾鈺成向外媒爆料，責任就在土共鷹派。從中國文化看，這些人「陷君於難」，不是「忠誠的廢物」，只是廢物。「忠誠的廢物」根本有語病，該說「姦佞的廢物」才對。田飛龍身為中國人，我希望他惡補一下中文，不要再美化廢物。

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