目前移民外國並非最佳時候，一來疫情嚴重，二來實體經濟不景，外國失業率比較高，新移民搵工一定有困難，若無若干儲備金，在彼邦生活着實不易，甚至困苦；校友P等人搞移民又唔同，因為此類人已不愁衣食，子女長大，移民去英國係退休安居而已。但依家呢，有一批藍絲如林屈氏、施潘氏等不時唱衰移民，講移民生活悲慘，就認真多餘，人地移民係自願性，純粹自發，既已認清方向，一走了之，關佢地乜事？大人大姐，未走已知道移民生活不易，會面對大風險，仍然要走，其實十分有勇氣，怎忍心唱衰之？

2月27日南華早報有一位據講係以香港為居所嘅南亞裔記者Harminder Singh發表一篇專文，講英國及外國有不同社會不公，複雜稅項，種族歧視等，計劃移民嘅香港人究竟知唔知？千祈唔好從一個熱鑊跳入火爐。呢位阿星哥幾有心，但你估要移民嘅人盲嘅咩，阿星哥講嘅嘢，一上網就知道清楚，用咁嘅理由曲綫叫港人唔好移民，即係當移民人士係儍更更。

移民去邊度都有風險，自己要計算清楚及背後之動力。猶記得20幾年前，有一間紡織公司上市，財經公關邀請傳媒與公司主席到皇后碼頭上遊艇去南丫島Lamma Hilton食海鮮，遊艇上當然係聽公司業績，未來大計等等等；晚上九點幾回程途中，將到維港海面之際，海上一片漆黑，主席望住海浪，忽有感而發：「一九六幾年某個夜晚，風高浪急之時，我就係喺呢度攬住個籃球拚命游水，好彩冇浸死，最後掙扎上岸。嗰陣時人窮命薄，不惜一切逃亡來港，上岸後乜錢都冇，好彩嗰陣時有抵壘政策，上到岸就可做香港居民。」

今日香港廠家之中，不乏呢類「難民」，香港有機會，佢地自由勤奮向上，比香港人搏命幾十倍，三十年間就從無到有成為上市公司主席，今日當然不少已成為建制派，鬧人好移民英國，又鬧年青人破壞收成期，正如1990年代初怕咗六四而急急移民加拿大之香港人，今天拿了加拿大護照，領取加拿大退休金回港定居，掉轉頭鬧BNO移民。

以前香港人移民有成功，有失敗，不得意者，捱完移民監，就回港打工，依然係一條好漢。今天移民有人驚住以後不能回港，講落淒涼，孰令致之？