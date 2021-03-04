既然每個數目字都有個性和特色，並列的時候變化就更多姿多采了，不論貼錯門神的冤家抑或互相輝映的盟友，生生世世同偕到老。不信你看：三八滿佈姐姐妹妹站起來的架勢，九一一象徵某個時代的結束，六九可以非常鹹濕，七二一是蛇鼠一窩代名詞，等等等等。而當四遇上七，則註定要萬世留芳，莫說打風打唔甩，連打偉大的科興亦打唔甩，印在古龍水瓶子固然氣味不朽，點綴民間故事才犀利哩，日本那齣根據元祿赤穗事件編構的《忠臣蔵》，英譯《四七浪人》，不但在島國歷久不衰，隔三岔五透過不同渠道復活，甚至非親非故的荷里活也不辭勞苦把它搬上銀幕，大有共享世界非物質文明遺產況味——雖然港譯《浪魂47》的製成品票房和劇情一樣慘烈，倒也不折不扣「估計死因與原著有直接關係的機率相當低」，阿姨我努力了，分不到身家乃非戰之罪也。

我最早接觸的《忠臣蔵》，是六十年代稻垣浩執導的電影版，上篇《花之卷》下篇《雪之卷》，如雲巨星包括當時已認識的加山雄三、三船敏郎、司葉子和池部良，後來迷上小津安二郎，還發現原來原節子大客串。溝口健二更舊的版本遲至七十年代中才在柏克萊太平洋影倉得睹，黑白菲林幾近四小時停不了的山雨欲來，震撼不在話下，再也想不到隔了三十幾年，居然在東京看到原汁原味的歌舞伎演繹，日場加夜場連中場休息一鎚鑼鼓九粒鐘，我還因為蝦哥看了兩次——和玉三郎拍檔的《道行旅路之花聟》有點像我們的《千里送京娘》，屬於以跳舞為軸的「清元連中」，不諳日語也沒有隔膜。