今天3月5日，廿四節氣屬驚蟄（音疾）。宋朝黃庭堅有首詩〈清明〉說：

「佳節清明桃李笑，野田荒隴只生愁。雷驚天地龍蛇蟄，雨足郊原草木柔。人乞祭餘驕妾婦，士甘焚死不公侯。賢愚千載知誰是，滿眼蓬蒿共一丘。」

題目叫〈清明〉，「雷驚天地龍蛇蟄」又鑲嵌「驚蟄」二字。清明祭祖，驚蟄打小人，都是借鬼神表達人間願望，節氣相近，皆在陰陰慘慘的春季。據說，驚蟄通常會行雷，驚醒冬眠的蛇蟲鼠蟻。害蟲猶如小人，所以趁這天打就對了。

古人看得化，清明花開，也算及時行樂的佳節，但滿眼荒墳，不免「只生愁」。

黃庭堅詩愛用典故，此首倒用得精準。「人乞祭餘驕妾婦」出自《孟子》寓言。小時候我不明白：為什麼齊人偷吃人家祭品之餘回家向妻妾認屎認屁呢？怎可能？後來才知道：現實比寓言荒誕，某位中文大學內地助理教授，本身就是「妾婦」，偷吃路祭食物，仲沾沾自喜post上網公告天下呀！變本加厲。

「士甘焚死不公侯」出自春秋時代晉國典故，賢士介之推不肯與新朝廷合作，拒絕封侯拜相，晉文公恐嚇他放火燒山，介之推索性偕母抱樹焚死。我想起電影《十年》裏更激烈的自焚婆婆，想起寧願總辭搞初選被捕的民主派，也是一種「不公侯」，夠骨氣。

黃庭堅將兩件事擺在一起，含心思。小人得志，君子失意。當權者往往重賞無才無德鼠輩，貪其擦鞋奉承，容易控制。你看某助理教授高薪厚職，兼疑用長者八達通，而竟執教政治與行政學系，難怪香港政風焉能不腐敗？反觀，被捕議員如譚文豪，連飛機師工作也掉了，轉行開茶餐廳，放下身段，不亢不卑，跟「乞祭餘」的「妾婦」格調霄壤雲泥。當權者親小人遠君子，千古定律。

龍蛇之間，應該如何抉擇？詩末感慨「滿眼蓬蒿共一丘」，看似消極，卻想深一層，既然錢財勝敗轉頭空，做人，還是頂天立地的好。黃庭堅硬把驚蟄寫進〈清明〉，我猜，乃要伸張正義。今天去鵝頸橋，不為私怨，原為公憤，祝禱魔消道長，揚善除惡。

打小人，祭白虎，按傳統供奉肥豬肉，游魂餓鬼若某助理教授者，還不快快趕來開餐？

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