在一個不公平的世界中，可以公正的思考嗎？就要考驗一個知識份子的良心了。

被控串謀顛覆國家政權的民意代表中在議會中行使任何否決權都只是職責範圍，難道只做橡皮圖章、只做乖寶寶？為了自己的安全而辜負了選民的期待；又如何能是一個稱職的民選代表？

國安法設定以來，以莫須有的罪名抓了多少反對派人士，議會變成一言堂後又如何能解民之困為民代言？

讀到被捕的四十七位在落案起訴前的感言，想到他們將面對的黑暗歲月，心中是憤怒又耽憂；被安的罪名何曾有令人信服的罪證，所謂的干預阻撓政府履行施政，難道不是依法履行一個監督政府的民意代表職能？這一面倒的指控如何能服眾？政府施政難道沒有可議之處？

搞了一幫同路人來鼓掌叫好是否代表政策完善可行？那些罪與罰未免太想當然，尤其講到串謀連結更覺飄渺虛無，被落案起訴者中不少是社會精英，有專業之材、有法律知識，沒有也不必要去做出位的事，「順我者昌，逆我者亡」是專制極權國家之所為，有必要假國安法之名做到這樣盡嗎？連那位邵姓同路人都說了一句話：「勿overkill過份處理，病人醫到變死人。」要問的是誰人病了？

四十七名前途堪虞的人士，一個也無緣認識，但深信他們都是風骨凜然正義之士；肩負着選民的期望，明知山有虎，偏向虎山行，只因當日的一個承諾，如今碰個遍體鱗傷，毛孟靜的感言：「即使世道未慣，我心到處悠然……。」 也許我們之中有太多世道已經見慣的人，看到這許多人間不平，心中塊壘又如何能消？