「孽鏡」說是一面鏡，其實是個紀錄視頻。

陰間幽冥有「孽鏡台」，乃天地靈氣所凝聚的虛幻建築。亡魂到此，即可照出其本來面目，絲毫不能隱瞞——世人一生，大罪小孽重重叠叠，但所做之事，自己心中明白，影像不但攝於鏡，也攝於心，心中有數，「萬法由心生」。

善魂不必照鏡，其靈性光明，不見陰影。只因「孽鏡台前無好人」，原形畢露的都是惡靈惡鬼。

孽鏡不一定在黃泉路上，也在世人心內、眼前、空中，無處不在無處不現。

和尚見空中浮現的一面孽鏡，並不特別詫異：「阿彌陀佛，善哉，善哉。諸位也應重新審視前因後果了。」

凡善人壽終，或死於非命，有被接引至西方極樂，或再世輪迴得享善報……但惡人無法投生，在鬼道和地獄受盡煎熬，且無止境。

這一眾餓鬼已無靈悟更無思想，抬頭一看，在世時之作為，才漸漸有絲絲回憶，也知「萬般帶不走，唯有業隨身」。

少年的一家子？

先看他的父親，是個非常精明但又吝嗇惡毒的富豪，他沒有什麼布施分享的心意，只愛折騰貧苦孤兒及乞丐，雖曰施食，卻分了幾次，每次撒一點點，讓他們狗一樣的來爭搶，還打起架來，富豪樂得哈哈大笑。有時也吩咐家丁，對這些人模狗樣的餓人拳打腳踢：「生來賤命，活該沒一頓飽！」

惟我獨尊心腸歹毒一言堂，當然無人敢違抗。

鏡中出現了一名含羞忍辱的婦人。少年哀傷：「這是我生母，我3歲時她已病逝。」

又道：「她早走也是福份，後來不必眼見心煩，要受的我代她受了。」

只為財利冷酷無情的父親更好色，與家中婢女勾搭上了——這處心積慮的隨嫁妹，機靈乖巧擅媚主，侍候女主人，也伺機侍候男主人……（明續）