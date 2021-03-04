這天我家菲傭本來要做大葱炒牛肉，臨開工才發現家裏的大葱用完了，問我怎麼辦，我說還有洋葱，洋葱炒牛肉也是一道名菜。

比起大葱炒牛肉，洋葱炒牛肉似乎更普遍。大葱牛肉，如果用山東大葱炒，味道硬一點，用日本大葱炒，味道軟一點，各擅勝場，都好吃。用洋葱也一樣，各地出產的洋葱性格和味道也不一樣，拿來炒牛肉，味道也有區別。我小時候是不愛吃洋葱的，因為那時候中國產的洋葱味道很刺激很重，不易入口，不能生吃。以致我第一次知道洋葱是可以生吃的時候，簡直大驚小怪得不相信。

現在，自然有各種可以生吃的洋葱，既不失原味，也特別溫柔，生吃熟食皆宜。上次去日本淡路島旅行，那裏的土產名物就是洋葱。每次吃飯，前菜中必定有一碟生洋葱，清甜而略帶葱味，味道溫和可口。島上的許多食品，也都加上特產洋葱，且多為生葱，連雪糕都有洋葱雪糕——在軟雪糕裏加點生洋葱汁，雪糕味道也就另有一功，說不出特別好吃，但很特別，這就是特色了。除了食品，淡路島上的紀念品、吉祥物，十之八九做成洋葱形，連地標都是大洋葱。那裏，可能是世界上讓你感受洋葱最多的地方，去一趟，好像跟洋葱熱戀了一次。

這天我家用來炒牛肉的也是日本洋葱，不知是不是淡路島來的。那洋葱氣味溫和，切的時候不會令人流淚，拿來炒牛肉，既不搶味，也不失色，很好。