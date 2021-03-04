一九六九年，美國太陽神十一號太空船登陸月球，太空人杭思朗說：「這是我個人邁出的一小步，卻是人類邁出的一大步。」

半世紀後，以左膠的政治正確主義一檢視，原來是極右法西斯大陰謀。

一，兩名太空人俱是白種男，先已歧視女性及宣揚白人優越論。

二，該兩名白男搶先登月，竟妄稱代表了全人類。美國白人能代表當時僅七億的中國人民嗎？一九六九年，中國全民正在揮動毛語錄，為全球實現共產主義理想而奮鬥。一九七六年，赤柬統治高棉，廢除鈔票，將城市人口趕往農村。一九七七年，中國副總理陳永貴親訪高棉視察，盛讚波爾布特：咦，想不到我們還沒有搞出共產主義，你們先實現了。波爾布特和中國都很謙卑，沒有說：這是毛主席和紅色高棉領導柬埔寨邁出的一小步，也是人類邁出的一大步。黃種人天生畢竟謙厚，亦見美國極右白人至上帝國主義者之狂妄。

三，兩名太空人俱為有老婆子女之異性戀者。在地球飛向月球的航程上，並無在太空艙搞基。當日尼克遜為首的共和黨極右法西斯主義政府，刻意排斥同志登月。

四，太陽神阿波羅，是希臘神話人物，為何不取名為孔子孫悟空聯合號、或印度人的濕婆號？非洲人信奉的神祇叫做奧利沙（Orisha），俱慘遭打壓忽略。第三世界人民，一定要扯着美國的衫尾，吵鬧不休。

說話丟三拉四的拜登，為了替美國贖罪，宜即宣佈：任內再派太空船去月球，不過太空人團隊無白人男性，將由黑人女性做團長，團員計有：亞裔及拉丁裔男女同志各兩名、跨性別人兩名（一人由男人做手術變女性，另一由女性轉做男性，膚色則以黑人為主、拉丁裔為次：那麼白人有沒有份呢？不知道，因為媽的真是越來越亂）、伊斯蘭族裔一名（此人選一定要男性，阿拉伯婦女戴頭巾面紗，怎樣戴太空人的頭盔？而且會引起整個阿拉伯世界大暴動）、印第安人一名。登月之前在太空基地一齊手牽手，用東非部落土語、普通話、阿拉伯話、印第安部落古語等，各唱一首大愛民歌，手牽手進太空艙。

阿波羅號登月事件，係美國極右法西斯白人至上主義的一宗罪行，所有展品包括月球石標本應予銷毀，此一Fake News由美國歷史教科書中刪除。人類邁出的一大步？呸，邁你個大頭鬼呀。

美國從來沒有登陸過月球。