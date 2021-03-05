前兩日跟朋友聊天，她說每年都捐錢給香港小母牛，我馬上像劉備聽見曹操說「今天下英雄，唯使君與操耳」一樣，嚇得連筷子也掉了。朋友問發生什麼事，我問：「小母牛，係咪即係喺中國搞扶貧嗰個組織呀？」朋友說：「係呀，就係梁錦松做主席，董事局仲有林健鋒同石禮謙嗰個呀。」

我於是拱手向北，恭恭敬敬說：「2月25日，國家主席習近平喺全國脫貧攻堅總結表彰大會發表講話，宣佈喺現行標準下，中國9899萬農村貧困人口全部脫貧，832個貧困縣全部摘帽，12萬8000個貧困村全部出列，完成消滅絕對貧困嘅歷史任務。呢個成就，習主席形容係『彪炳史冊的人間奇蹟』。既然人間奇蹟已經發生，呢隻小母牛仲話自己扶貧，叫人課金，係咩意思呢？」

上網瀏覽香港小母牛網站，有篇〈關於中國2020年全面脫貧，我想說的是⋯⋯〉， 省略號包含的，盡是充滿負能量、與黨對着幹的內容。這篇文章非但沒讚美「脫貧攻堅」，反而為了誘人捐款，不惜向「人間奇蹟」大潑冷水。例如說習主席只是消滅中國標準的「絕對貧窮」，仍未消滅在中國沒有標準的「相對貧窮」；又說中國貧窮線比國際標準低18.6%，「若以每人每日5.5美元的上中等收入國家的貧困標準，中國仍有約3.73億人生活在此貧困線下。」

最過火的是，此文一開始就以粗體加橫線來強調：「即使2020年擺脫『絕對貧窮』狀況，這些貧困農戶入不敷支或收入僅夠糊口的情況依然存在，仍然需要大家持續關注。」我想向各大五毛請教，以上句子是否從根本上否定「彪炳史冊的人間奇蹟」呢？「全部脫貧」還要入不敷支，即脫光衣服還有衣服，這是什麼概念？我醉了。

這隻由所謂建制派把持的小母牛，網上公開的年報，只更新到2018年，近兩年捐款彷彿泥牛入海，你還要捐給他們？有數十年歷史的國務院「扶貧辦」，2021年已被「國家鄉村振興局」取代了；小母牛仍然夠膽高舉「扶貧」旗幟，跟習主席針鋒相對，毫不尊重共產黨，請問梁錦松、林健鋒和石禮謙該當何罪？「忠誠」已經不是，現在連「諂諛」也不懂，大公文匯幾時「批鬥」一下廢物？

電郵：philomusus@gmail.com