中共現在對付香港的手段，不管是殺雞取卵還是殺雞儆猴，總之是殺氣騰騰，既硬且辣，完全沒有放鬆放軟的跡象。不少本來捨不得離開香港的人，目睹這情勢，只好決定移民。留下或離去，是個人選擇，有自己的理由。然而，決定移民的人，如果對移民生活缺乏符合現實的了解，到頭來尋找到的新生活便很可能需要更長的時間才適應，甚至不能適應，終於悔恨遠走他鄉。

當然，移民生活不能一概而論，至少要看移民的地點。例如台灣，對香港人來說是較容易適應的地方，兩地文化接近，即使不會說國語，要學到別人聽得懂你說的，並不困難。至於英語世界，英國、美國、加拿大、澳洲、紐西蘭各有不同，喜歡美國的未必喜歡澳洲，喜歡加拿大的未必喜歡英國。選擇哪一個地方移民，非審慎考慮不可。當年申請讀博士，我已決定離開香港，畢業後留在讀書的地方；英國和美國都有大學取錄我，內子和我比較了兩地在我們重視的那些方面有何異同，最後決定到美國，至今仍然肯定是選對了。「選對了」的意思，不是美國比英國好，或美國比英國是較優勝的移民國家，而只是美國比英國更適合我們。

其實，同一國家裏的大小城市，也可以有很大分別，會令移民生活的甜酸苦辣有不同比例，結果可以是愜意的，也可以是吃不消。再用我自己為例吧，二十多年前初到美國，居住的城市是加州柏克萊（Berkeley），住了好幾年；那是文化多元和思想開放的地方，令我感到如魚得水。畢業後的一年搬到維珍尼亞州的列治文（Richmond），那經驗幾乎可以用「文化震驚（cultural shock）」來形容，因為兩地的文化差異太大、太明顯了。那一年過得不大開心。

接着搬回加州，是大學小城奇科（Chico），沒有柏克萊那麼開放，但也沒有列治文那麼保守，算是可接受有餘了。其他方面我是相當滿意的，人口約十萬，絕不煩囂，卻又非 in the middle of nowhere，距離加州首府沙加緬度（Sacramento）不過一個半小時車程，去柏克萊也只是兩個半小時而已。我在香港長大，繁華大都市的生活過夠了，感到這大學小城的景致和氛圍怡人，很適合不愛熱鬧的小家庭，也宜於潛心讀書和研究學問。奇科市內商店食肆一應俱全，美中不足的是沒有華人超級市場、中式餐館的質素不高，但這些都要在大城市（或是非常接近大城市的地方）才可以滿足要求，不能奢望兩全其美。結果我們決定留下來，一住便差不多二十年，活出了我們家平淡有真味的小城故事。也是沒有後悔。

換了是另一對港人夫婦，可能會被奇科這樣的美國小城悶死，但我們就是愜意。我想說的是，移民，最重要的是找到適合自己的地方和生活模式，其餘不過是他人的誤解和閒言而已。假如我有移民美國的朋友堅持要在三藩市或洛杉磯居住才開心，我沒有理由說他們的看法錯了。人各有志，有不同的需要，渴望得到的東西亦不盡相同；只要自己先搞清楚，沒有自欺或自我誤解，便可以全力去追求了。

關於移民，還有一個話題，近日頗熱門，就是所謂的「二等公民」。有些人危言聳聽，說移民外國大多會成為二等公民。其實，甚麼是二等公民？顯然不是指當地政府將公民分等級，因為根本沒有這回事；在英美各國，是公民的，就享有公民的權利，土生土長和移居來的沒分別。那麼，是指種族歧視嗎？這和移民沒有一定關係，種族歧視到處都有；假如被人種族歧視的就是二等公民，有些華人移民美國後跟一些白人一起歧視黑人，而華人又被白人歧視，那麼，黑人豈非成了三等公民？另一個膚淺的標準是：沒有錢的就是二等公民。根據這個標準，美國大多數公民 ——無論黑白，不管是否移民——都是二等的。有些媚白的華人，看見白皮膚的洋人便自覺次等；這些人移民後確實成為「二等公民」，但那不過是自我形象，自封的身份，與人無尤。此心安處是吾鄉，此身自立，則無論到哪裏都是一等人。