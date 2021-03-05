一整個星期，不論身心都活在西九龍裁判法院裏。47個初選參與者被控以串謀顛覆國家政權罪名，串謀？顛覆？國家政權？這三組詞分開來看已非香港人熟悉的語言，組合成一個罪名，更令人抓破頭皮，不寒而慄。香港上半年活在暴動罪的恐慌中，誰料到這一波更烈更慘，一個曾有61萬名香港人投票確認的活動，竟變成一個極端嚴重的刑事罪行，重判可致終身監禁。

執筆時裁判官對於眾人的保釋申請仍未有發落，法庭上提及的控辯雙方陳詞以及被告的陳情細節，受法例監管不能報道。但連續幾天，幾個直播聆訊的房間都座無虛席，家屬、記者，支持47子的公眾，大家上了座就不願離開，有人不斷抄錄，有人陷入沉思，有人簌然淚下，沒有一人置身事外。

法院外邊，連日也有絡繹不絕的人潮前來。第一天最為震撼，近千人繞住法院外圍繞了幾圈，那天我沿住人龍快步走了六分半鐘，才勉強把各人的面孔巡禮一回。

這場馬拉松式提堂去到第三日夜晚，裁判官八點半退庭，我離開時見法院有如戲院散場，惟眾人面色不霽，氣氛蕭瑟。夜晚風很大，聽了一日聆訊的人離開，竟又有一批新人前來，無縫接力。我在通州街上來來回回，想認真看每個香港人的臉。遇上下班後趕來的年輕情侶，他們胡亂吃了點東西，走到法院的大街，「你話畀我知，仲可以做咩？」又有一個跟小六女兒同來的女人，她買了好幾排維他奶，把手袋也撐爆了，想派給口渴的人。她是個單親媽媽，先把幼女託付親戚，再帶大女前來，「我覺得自己好冇用。」這幾十人就這樣站了三個小時，目送直至最後一輛囚車離開，才落寞的回家。