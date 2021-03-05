上次本欄講到小學生用Zoom上課，衍生不少學習散漫問題，包括小學生懂得將電腦芒一分為二（Split Screen），一邊睇卡通，一邊聽老師講書。

前幾日有一位媽咪同左丁山講，家中上課好令佢頭痛，佢日間返工，只由菲傭睇住個小二學生女兒，睇過左丁山篇文之後，向女兒三令五申，上堂時不准偷睇卡通。

呢位媽咪K在公司聽另外一位媽咪講，可以查核女兒上課電腦之Google搜尋歷史，佢心念一動，上星期日在家就打開電腦查一查，小二女兒果真年紀還小，不懂刪除Search history，媽咪K好易查到女兒在星期一至星期五上課時間，搜查過五十套卡通片，瀏覽了四小時，為之大吃一驚，捉女兒問話，女兒不敢不認，媽咪K嬲到幾乎喊，罰女兒面向牆壁罰企三十分鐘，以後一個星期不准看Now TV之442、443、445卡通台，並且封鎖電腦，要女兒用一個大i Pad上課，話i Pad唔會再有螢幕分割喎。

細路有好奇心，卡通片有莫大吸引力，都比老師教書還有興趣，目前香港仍未有跟愛黨愛國嘅教育界人士要求幼稚園學生開課後，須聽講中國共產黨偉大歷史，以保證「紅色基因」一代一代咁傳落去，否則更多學生去上Zoom課程時，偷看Running Man。單是為了這個原因，將來有「封鎖網絡」之必要！

網絡上有好多適合兒童觀看嘅Video，家長如有耐性，不妨在星期六日抽一個空閒時間，與女兒一齊上網搜尋，以免佢地淨係識得或偏好搵卡通片嚟睇，一啲以輕鬆有趣手法製作嘅公司電影片係幾好睇嘅，亦含有教育性，例如中華電力就拍攝咗4條片擺上網，方便家長、教師、學生收睇，內容係乜呢，YouTube可以搵到：（一）中中學堂，減碳生活篇；（二）中中學堂，進階篇，發電燃料上集；（三）發電燃料下集；（四）電力旅程。中電亦同時提供教材畀家長及老師，上www.clp.com.hk/greenelites可以搵到，呢啲教材包括短片，工作紙，填色遊戲，手機App等等。

現代學童喜歡上網睇片係不可逆轉趨勢，家長強行管制太嚴，未必會產生良好效果，親子活動可以係陪兒女睇YouTube益智／教育性短片，以輔助學校正規課程。