市場對美國加息期望升溫，近期資產價格波動，不少投資者都想獲利，投資較低風險的資產。英國樓普遍收租回報達四厘或以上，若然香港有數十萬人移民到英國，一些熱門的地區樓價或有一定承托。我雖然投資英國樓已有三年以上，暫時仍以較低風險的方法去投資。人在香港，一些需要裝修或重建的項目我不沾手，亦不想付昂貴的中介費假手於人，有些要人不斷借錢的投資方法我也不鼓勵，簡簡單單的穩定六厘收租率是我一路以來的投資目標。以下是我的投資英國樓理念，或許對一些投資者來說太保守，但每人的承受風險不同，最重要自己每天能安寢又不會在管理上增添太多麻煩。

確立投資目標 不輕易動搖

聽過不少其他投資者的誘人故事，包括改裝為社會房屋、HMO等等高回報投資，但我從未離開過我的藍圖。我的初衷是用五年時間買足夠的物業收租退休，建立一個舒適安穩的未來。買樓只是一種工具和生命中計劃的一小部分，不要為之瘋狂，無所不用其極或者野心勃勃地用最少時間賺最多的錢，若然你在香港錯失了黃金機會，為何你認為你在英國能做到？不要和別人競賽，忠於自己的目標才是王道。

靜待合適的物業

英國物業每個都有其獨特性，要耐心等候心儀的物業，不要因為中介的逼迫和人云亦云而心急搶盤，也不要因為將貨就價而買最差的地區或奇怪格局的屋，例如有些屋的廁所在廚房旁，這些屋可能比較平，但當你要賣出去時卻需要更多時間。

供息供本的按揭

承造按揭時我會選擇供息的按揭，但實際上通常我會供息及供本，即使每個月多付一百英鎊，五年過去這一百英鎊的複利息也不少。因為我想減低債務，增加儲存在物業的資產淨值，而不是只供利息只看物業價錢的升跌。英國物業價格不是一直長升，比較差的時期可以連跌三年，若只供利息，投資者需準備足以現金應付最差的狀況。

留住低風險的長租客

若然遇上背景良好交租準時的好租客，不要因為跟貼市價而每年加租，不要給他們有理由去找其他的租盤，而且需要維修的項目我都有求必應。若然好租客走了，便要把單位空置幾星期以及花費一大筆清潔費和中介費尋找新租客了。

低風險是把風險盡量避免及計算在內，只要一切心中有數，低風險投資英國樓沒有太大難度。

非水魚

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