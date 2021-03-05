繼拜登與中國主席通話兩小時，上了「世界有不同文化準則」的一課，拜登終有「偶開天眼窺紅塵」醍醐灌頂之頓悟，中方也即刻向所有來華之洋人喝一聲：胯下中間那另一隻秘眼，芝麻開門。

文化多元大愛包容人士的好消息：英國泰晤士報報道，冠狀病毒「肛拭子檢測」成為入境中國必須的Cultural Norm 程序，因此測試法比「鼻拭子」和「咽拭子」更有效。

北京和上海的機場已經設立專門的採集點。法國網站率先介紹：做肛拭子檢測時，要將一根浸在鹽溶液中的三至五厘米長棉簽，插入肛門，供中方人員分析樣本，有無帶毒，只需十秒。

上海市公共衛生臨床中心教授盧洪洲稱，肛拭子也可以通過糞便取樣的方式來替代。旅客如果願意的話，可以在抵達時，在機場提供自己的糞便樣本。

若用基因缺乏邏輯細節思維的差不多先生中文，來理解這兩點，大媽大叔一定覺得是德政。不過以明察秋毫的理性獨立思考，即發現這種法子，就像香港立法會選舉的比例代表制，還有待完善。

首先在抵達機場時提供自己的糞便樣本，中方人員如何肯定這個樣本就是當事人的？勿太崇洋、以為洋人不同中國人就不會弄假好嗎？這泡冀便，我建議，要由首都機場大媽志願監察隊，當場目擊該洋人點到點的撒出來，即時由大媽瓶裝，方可收貨。

然後就是另一種：當場接受肛拭檢測了。正如社會主義理念，非常完美，但是執行財富平均分配的，也是人，人就有私心慾念，因此共產主義，失敗在魔鬼的細節。

全球公認中國人種族歧視最嚴重。入境的若是黑人，人家已經垂頭趴下十分鐘等檢了，一眾大媽肛拭員個個揑着鼻子，你推我讓。入境者若是像湯告魯斯、畢比特那種帥萌長相的洋男，不惜賄賂組長，也要爭着上。潛規則金錢所至，很自然地，日久漸漸就有了一個暗盤：入境者若是七八歲的小女孩，還可以徵召與拜登選總統競選時被踢爆的那種疑似嗜好的男人上場執行。畢竟是老男人嘛對不，此等癖好準則，不論白人黃人，一定是跨種族跨文化的。

入境的若填報為美國籍的變性人，工作人員個個都爭先恐後的開眼界，也是正常的。

所以肛拭子探入境洋人這個問題，避免執行人員之品格誤差，以授人口實，須先成立一個資格審查委員會，確保個個大公無私，與驗明香港人入閘須保證愛國一樣，否則首都國際機場，天天出亂子。