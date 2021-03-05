卅八歲華裔女導演趙婷憑《浪跡天地》（Nomadland）獲今屆金球獎最佳電影及最佳導演，創歷史先河。故事講女主角遇上金融海嘯大衰退，出走流浪展開第二人生。可惜，趙婷被嘲富二代拍窮人片──據指她尊翁趙玉吉是中共黨員、曾任北京鋼鐵公司總經理及副董事長，生母曾是解放軍劇團成員，繼母是內地著名演員宋丹丹。

金叵羅攞金球獎，相映成趣。

趙婷受訪回應：「我的父親不是億萬富翁，從來也不是。如果這是真的，我希望他們能支付我的學貸與房產抵押。」家底如何，的確不應影響藝術評價，謙虛更好事，但說到學費也供不起，未免太誇張吧。大陸人就有這種討厭，充窮充富，永遠吹得過火，拖累獎項失色了。

孟子說「知人論世」，法國電影思潮強調「作者論」（Auteur Theory）。討論作品，連帶作家人生去討論。晉朝謝靈運（385-433）和陶淵明（365-427）都寫詩描繪自然風光，前者譽為山水詩人，後者譽為田園詩人。事關謝靈運屬世家望族，游山玩水完畢，便回去城市豪宅錦衣玉食；陶淵明卻實實在在生活於鄉郊，生計靠耕種田園。當世評價以謝靈運較高，後世則陶淵明佔優，愛其貼地之故。

陶淵明窮嗎？名篇〈歸去來辭〉起筆即：「余家貧，耕植不足以自給。」於是出仕做公務員，不久卻「不為五斗米折腰」，毅然辭職，高尚清貧，令讀者動容。不過他說漏嘴，回家畫面：「乃瞻衡宇，載欣載奔。僮僕歡迎，稚子候門。」陶府竟乃隔遠望得見的「衡宇」，估計偌大。有僮有僕，窮到哪裏？即使僅不支薪的忠心義工，還有「倚南窗以寄傲」，現代人幾難住得起向南大窗。一句到尾，我係陶淵明，都歸園田居啦。那為何陶淵明要認窮呢？便是關鍵。因為陶淵明深明，世間同情弱者，尤其當你要寫返璞歸真，本身不夠窮，欠說服力呀。

所以金叵羅趙婷也裝窮。

千金子弟筆下／鏡頭下的田野生活唯美。正如歐洲中世紀流行牧歌文學（Idyll），理想化得超現實，牧童會彈奏小豎琴吟風弄月，殊不知中世紀又名Dark Age，真正的農民百份百文盲，遭苛捐雜稅壓迫喘不過氣，怎留下詩歌？

《浪跡天地》，且拭目以待。

我倒認為，作品與作者本身沒必然關係，陶淵明非真窮，並不影響〈歸去來辭〉成就，何必咁天真？偏偏，評審委員似乎沉醉於趙婷苦學生背景。你會問，鬼佬這麼好騙嗎？就係！他們所認識的中國，一味來自識英文、放洋者而已，誰說得響便信誰。你看世衞所謂視察武漢即知。

寄語年輕人，爭取國際支持，還請學好英文、出國。

yuekakeung@gmail.com 隔星期六刊登