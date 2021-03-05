有些人自我感覺太好，把自己的缺失講成是優點，好在用辭方面一不小心反而暴露了此中的真意。眼前一例就是特首自云「控疫強差人意， 國際層面力保不失」，這強差人意也許是差強人意的意思， 殊不知前面兩字一經顛倒後已是十萬八千里的反差；本意是指做得不錯，中規中矩，符合要求，鬼使神差的說成了強差人意， 這四個字一說出來市民都認同；那是指符合你們的心意那還差得太遠了，人們已太強烈的感到不滿了。

如果她是以這樣四個字來懺悔自責，也許還能贏得一些同情分，至少知道這一年多以來人們不滿的情緒高漲； 在國際層面力保不失又如何？在本土方面拿香港的抗疫成效和鄰近的澳門、一海之隔的台灣來比較算不算比上了國際層面，是得還是失？與歐美的地廣人多的國家放任人民漫不經心相比，也許有可自豪之處，人命關天呀，能這樣比較嗎?

上任以來「強差人意」的特首真需要好好的檢討，睜大眼睛看清楚看自己的過去、現在和未來，照目前的局面來看，太多事已不勞她來管理來發言，忽然多出了那麼多陌生的名字、陌生的面孔，港澳辦、中聯辦、正的、副的對香港的事情指手劃腳，對九月份的選舉多方設障還先下手為強的進行大逮捕，勢要澄清局面趕絕民主派；香港一直以來引以為榮的自由開放已蕩然無存。

對於這些變化已從地下升上表面，從逐步加大的壓力及收窄言論空間的種種限制，不知我們的特首是否覺得這才是真的強差人意，是否可以站在你的位置上認認真真的講幾句在其位者該講的話。