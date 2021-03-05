從前，隨嫁妹（陪嫁丫鬟），生而為人只是「隨」、「陪」，是小姐的附屬品，小姐嫁到男家成為女主人，她仍是奴婢侍從，大部份被男主人收為小妾──但有些不甘如此，只千方百計飛上枝頭：「扶正」，這要等待女主人消失了。

有句粵俗謂：「妹仔大過主人婆」，出身高貴稟性賢淑的母親就受氣生病了。

少年回憶：「我哥哥比我大10歲，天性頑劣無心向學，他是長子，篤定的二世祖。我出生後，父親生意旺盛還賺了大錢，說是腳頭好，目為金叵羅。」

「金叵羅」是古語，出自北齊，指金製酒器，也形容人或物件矜貴、受寵。

所以少年自出生起，也是其他居心叵測者的眼中釘。常在背後說他母子壞話、造謠、誣衊……加上好景不常，當父親生意走上倒楣運，不比從前，雖曰「瘦死的駱駝比馬大」，但就開始遷怒於病人稚子，不大搭理。

「母親患了頭痛病，痛起來天昏地暗如撕裂粉碎……我年紀小，只懂用小手幫她搓揉……」

「孩子那麼可愛，我作媽的捨不得你長大──但，又希望你快高長大，懂得自保自立，不要受罪……」母親蒼白着臉，矛盾地抱緊他。

後來，母親去世了。

母親病死那年，少年才3歲，已是他咬牙孤獨成長的開始。

想起母親雖逢不幸，但潛心向佛寄託情懷，誦經、舒心、平靜、不怨。點滴慈善功德，如餵養流浪貓狗，救災捐款，施衣施食，盡量行善積德回向，今生苦不苦已難回頭，不求人天福報，只求自身和兒身平安，下輩子也無憂無慮。

「──但這一切，似乎對命運無助。」少年道：「有時我也懷疑世間是否有善惡報應？心存善念，只是為了亡母來生。」

當然，後母、晚娘、後底乸，又怎會讓他有碗飽飯（明續）