看「港版美麗島」47人案，律政先鋒在法院門外架起重炮，立即申請覆核，盡用法律武器堵塞法院大門，阻止任何一人保釋離開與家人團聚；香港曾引以為傲的所謂法治，墜落得粉身碎骨，很多人或閃念一過有疑問：如此心狠手辣，你能達到甚麼效果？法律武器用得如此醜陋，是否需要？以莫須有的罪名去趕盡殺絕，諸位受過高深教育的法律專業打手，你對得住自己？

我想起西藏的故事。

藏人作家唯色記西藏沉淪的悲歌，有一些觀察：內地雷厲風行「打貪」，借勢整頓異己，省市各級大官風聲鶴唳，獨是西藏倖免，幾乎沒聽過什麼大貪官新聞。難道西藏佛國，一塵不染、沒有貪污？當然是癡人說夢，只不過諸位識途老馬人生勝利組，一早明白混飯吃的大道理，只要高舉反藏獨、擁護中央的旗幟，就是擋箭牌，大局要緊，一切貪污枉法暫且擱下。

唯色追尋西藏文化大革命故事，又發現當年很多參加文革批鬥的積極分子，壞事做盡，幾十年後仍然活得好，他們一些人，有漢人也有藏人，猶是安坐高位、享受國家俸祿。半世紀前的文革創傷血印淚痕，清洗殆盡，文革這話題，在西藏揞得比其他省市要密，不容討論、不准回望，又是因為一聲「民族團結」，把一切髒事醜事掃進地氈底。

於是，一幫人很快學懂，有一口飯叫「反藏獨」的飯，只要表現得忠誠勇毅「反藏獨」，愛國愛黨愛我中華，你就不愁衣食。

唯色在《聽說西藏》一書中還寫道，很多從北京委派來的「駐藏大臣」，或各省送過來的「援藏幹部」，甚至是藏族官員，最大本事就是不遺餘力攻擊眼中釘達賴喇嘛；反正「為人民服務」這回事，不需太認真，政治正確最要緊，只要反藏獨反得聲勢浩大，鐵飯碗就愈是穩固，位置就爬得愈高。

在香港，一群吃「反港獨」、吃「國安飯」的人，迅速冒起現形。

國安部隊，編制聽說會膨脹至數千人，八十億經費只是初步撥款，他們為了證實自己存在的重要，將要無止境地尋找國家的敵人，全方位發現國安短板，這口飯才能好好吃下去。教育界、傳媒界、公務員系統亦如是，有原則、講理念、做實事的人正被逆向淘汰，換上識時務者，端起反港獨的國安飯碗，大快朵頤。在法治的大飯堂上，一眾滔滔雄辯的律政精英、席上拈花微笑貌似公正的法官大人，開始不顧儀態，加入搶食行列。

我相信，公道自在人心，不在你的大腸。