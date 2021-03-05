Caleb及 Joshua二兄弟心中那團蓄勢已久的熱火，終於在今天沸沸揚揚地燒着。我呷一口手上那杯芬芳清爽的自然酒，望向正在招呼客人的年青朋友，不禁為他們喝彩。

那一天與蔡瀾前輩吃午飯，他提到現在出外進餐，食物固然要合格，最期望能有一些驚喜。十分同意。餐廳套路太接近，再好也會悶，吃了半生，配額買少見少，現今要求嚴格一點，亦合理。很多幾千元一位的高級料理，招式縱或目眩，底蘊大多四平八穩老生常談，吃完不會投訴，亦沒懷念。所以，當我光顧孖人廚房在將軍澳新店Interval，心想，三百多元人均晚餐消費，把食物做好已經拍掌，不期望有特別驚喜。然後，被嚇了一跳。

三百多元可以有甚麼？有一個明亮年青，乾淨開放的堂面設計，親民地有型。堂外是大平台，遠眺山景，公園郁郁菁菁，天氣好的日子，在戶外進餐是賞心樂事。孖仔在中環的時候，我問：「為甚麼名字叫Interval？」他們回答：「便如話劇及表演，Interval，中場稍息，大家輕鬆舒展，喝一杯，圍一圍，沒有特別目的，但又非常必須。」贊成，不論任何人在做任何事，中場應當停一停，來一會安閒自得。我站在他們餐廳門口，見到其他客人在把酒談笑，氣氛舒適，自己也笑起來，立即想來一杯。

然後發現這裏竟然有一位侍酒師，而且是開宗明義不跟潮流的Wallace Lo！此位年輕Gen Y的獲獎sommelier，在米芝蓮餐廳出現不希奇，在親民食肆露面，明顯是驚喜。看着他們的酒牌，怎樣說好呢，有趣，特別，要寫一個服字。一間四十人的小館子，放肆地酒牌有二十頁，並且全是天然酒，膽真夠大。Natural Wine，自然種植及釀製，由來已久，今天用funky去形容，不在此詳細介紹，大家上網查看。不是說天然酒比其他餐酒更好，但全個酒牌如此，絕對有態度。輕鬆、簡單、環保、可持續發展、好喝又有趣，便如酒牌上寫得明白：「自然，不勉強，不拘束，drink it without thinking too much」，說白了，便是他們這一代的生活選擇。我一邊進餐，一邊在數手指，計算着要來多少次，才能喝遍他們每一支酒。

最重要是食物。開業前我們已絕不擔心，因為大廚在著名意大利餐廳Bombana工作多年，底子厚，以這些廚房團隊，做一個 Zucchini Anchovy Pizza，信心非常足夠。披薩我強項，被身邊的麵包發燒朋友教育多年，第一時間先看材料。這裏用最靚的Caputo麵粉，以天然酵母發酵成sourdough pizza，才收128元，一班朋友看着餐牌，傻了眼。差不多有一百年歷史，拿坡里Capsule，被形容為世上做意大利薄餅最佳材料，是此行業黃金標準。Interval的披薩外脆內軟，滿口麥香，看見週邊香脆脹卜卜，已經流口水。至於龍蝦意大利粉，師承名門，自己打麵，無得輸。四百元不到，我們吃了頭盤燒茄子及紅菜頭沙律、薄餅、意粉、一杯很有性格的自然酒，然後再加burnt cheese cake，又再加一杯入口fruity，尾段nutty的single origin 咖啡， 嘆到呢。氣氛、態度、食物、酒、咖啡、價錢，每一個環節都有驚喜，一分錢二分貨，難怪餐廳炸火了。

這團火，本來藏於二兄弟心內。數年前在Interval中環店夜談，說到餐廳選擇，他們慨嘆：「唔明點解親民餐廳大部份係連鎖店，唔明點解貼地唔可以有質素，唔明點解樓面可以唔識食物，唔明點解好地地搞咁多無謂花式，唔明點解唔俾多啲機會年青人，唔明點解唔整好啲音樂……」。二位Gen Y兄弟這團有理想「唔明點解」心中之火，醞釀已久，隔着枱我也感覺熱烘烘，當智慧、識見、歷練儲備足夠，會突然融會貫通，便像今天，毫無示警地向外燎原，為香港餐飲業打開一個新段落。聽說Caleb及Joshua在數碼港另一新店，擺明玩火，好極，我也喜歡火，翹首以待。