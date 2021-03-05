228大拘捕，有無數個為什麼。國安法實施前參選為什麼會犯「串謀顛覆國家政權罪」暫時不忍再問。

那，為什麼，為什麼港警偏偏要在228這麼敏感的日子，進行大陸所謂的大抓捕。對，出動千名警員，拘捕55人到警署報到，這規模，這數字，是國安法實施以來最嚇人的。這行動，還要提前進行，剛好就是台灣228慘劇悼念日，難道就不怕國際加倍關注，也容易讓人想起這是港版228？

對，是哪個層級哪個挑這個黃道凶日，毫不忌諱，抑或是故意的？如果是由一哥或律政司擇日，以他們見識，活在自己世界裏，只識得228是周日，或許還抱着沒那麼多人看新聞的幻想。以為他們對七十四年前台灣發生過的慘劇有認識，休想。同樣製造慘劇就很在行。最可能是為北京兩會助興，送上諂媚的禮物，為大大多添政績，絕非「忠誠的廢物」。至於北京，眼中只有2中全會，228是什麼？是鳳梨嗎？

那，為什麼明知最後被檢控者有47人，律師輪流陳詞開幾個通宵都不行，法官忘了算時間，有信心進行馬拉松審訊，結果弄到多人不適，餓暈的體力不支的紛紛入院。沒人是法官肚裏的蛔蟲，只有湯家驊大狀明明白白說：最辛苦的其實是法官，別賴在法官身上，被捕者與律師團隊都沒有善用申請押後審訊的機制，是不是有意「博取社會同情」而博取保釋機會？

大狀不愧為大，湯渣不失為渣。博人同情？法官律政司會看社會大眾臉色判決？善用「法律機制」？這次提堂是讓辯方申請被告保釋，辯方陳詞讓人不忿到淚崩，結果，批准保釋的，一樣要繼續拘押，因為律政司即場上訴，《刑事訴訟程序條例》第9I條，法官無條件也無權拒絕，47被告與律師白白折騰四天。最善用法律機制當然是律政司，早知如此，還審什麼判什麼誰保釋誰不准？這不人道的鬧劇，在鬧那一樁？

根本就是告不入你也要剝奪眼中釘的尊嚴，勞其筋骨弱其意志。

最基本是讓變相坐牢成為新常態。大家別忘了快必譚得志，以「發表煽動文字」罪遭拘捕，這古老過時脫節法律，上訴保釋都給高院拒絕，從去年拘押至今，已監禁了快半年。這次事涉國安，控方慣性並無足夠入罪材料，需時蒐證，於是押後三個月後再審。

這個「法律機制」，懂得用真的很好用，無罪推定名存實亡，合法冤獄從此中門大開。國安法保釋條件嚴苛，遂成為百搭，犯了違反土地使用條例欺詐罪，也交到國安警察手上，弄得國家很安全，香港好很危險。