這個世界還有Pixar。

今年的奧斯卡最佳動畫，容我事先張揚，非《靈魂奇遇記》莫屬了，好睇到咁！

如此宏闊的人生課題，把「當下」和「追夢」，用深入淺出的禪趣，充滿智慧和喜劇感帶出，畫功意象集藝術與創造性於一身，是Pixar 又一離譜精彩之作。

深入深出容易，niche、高深、不避曲高和寡就是了；淺入淺出也容易，膚淺直白便可以。就像雅有雅賞，俗有俗玩，貨銀兩訖，相安無事，零違和。

雅俗共賞便難了，等同你必須非常用功，才可顯得不費吹灰一樣。Pixar一次又一次舉重若輕，創作出大人細路都歡天喜地各取所需的作品，才是厲害。《Up》關於「生死契闊，執子之手」，在拿不準的生死大事前，至死不渝的80歲後，還是如胡適說「人生應該有夢」。《WALL·E》是百年孤寂與燈火闌珊處，順手擁抱環保。《Inside Out》走入腦內，異想天開「解剖情緒」，把抽象的感受變成具體的邏輯，心理平衡之育成煞無介事地慈航普渡了。全部情趣並茂，天真睿哲。

《Soul》一文多義，是靈魂、是Soul jazz、是不倦去追的夢，是人生的真諦。然而靈魂、夢和真諦，又有幾多種，單是「追」本身，又有幾多方法？「真」的定義，又包含多少層次？

表面上，是關於平凡的中學音樂老師，不得志的爵士樂鋼琴師Joe，鬱鬱了半生，在臨門快要追到夢，能參與渴求已久的“gig”，在夢寐以求的Jazz Club與著名Jazz傳奇女王演出之前，剛剛好意外死了。化成靈魂的他不甘心，誓要折返人間追回未圓的夢。

那不過是引子。在天堂與人間之夾心，在投胎之前有「靈魂準備班」的地方叫 “the Great Beyond”，Joe認識了「22」，才是故事的真正開始。

一個死都要投胎做人，清楚有夢拚命去追，一個死不肯下凡做人，覺得人生絕無意義，找不到人生的“spark”，一對銀幕上前所未有的odd couple要互相救贖了。

誤打誤撞兩個lost souls掉入人間之後，第一道主菜，是「當下」。有了肉體，便有了感官，千年來未嘗過食物之香與味，pizza的滋味、珍寶珠的甜美、街上地鐵風口吹拂身體的感覺、被阿姨親吻的親愛、看藍天白雲，吹來落葉一片，22樂了。「活着」，張開感官，感受情緒，人間情味嘗過，有種奇妙的開竅，22以為自己找到人生的spark。

卻被Joe一棍打死。他否定22的一切，認為dream impossible dreams、reach unreachable stars，大事業大理想才叫「火花」，然而 “A spark isn’t a soul’s purpose”。火花有好多種。誰要追世界標準的夢，摘社會認同的星。

22的spark，是享受當下：「行住坐臥是禪」，如果參禪打坐是禪、穿衣是禪、吃飯也是禪，能夠把心安住在禪的生活裏，生活中有了禪，生活的感知便不一樣。「尋常一樣窗前月，才有梅花便不同」。

爵士樂不正正關於即興，「即」，是當下，一刻盡情，隨心而發，再沒其他。

理髮店一幕，大隻佬理髮師若無其事說人生的夢想，他本想當獸醫，但有了妻女，女兒得病，放棄了昂貴的夢想，成為了出色的飛髮佬。旁人以為他痛苦不甘，他自問非常快樂。有捨，有得，放下了spark的他，非常自在，家人安好，心中放晴，何犧牲委屈之有。

夢，和求，有很多種，不一定要動地驚天揚名立萬，不必出死牛二虎之力。

但Joe未參透，仍要追一生的夢。追到了又如何？沒有驚濤裂岸，沒有捲起千堆雪。才有他和jazz女王的「雙魚對話」。小魚問道於老魚：「大海在哪兒？」老魚說：「身處其中」，小魚說「這是水，我找海」。不識廬山真面目，只緣身在此山中。又是禪趣。

破執，就是無限。他才明白了22。他才明白一生追求自己所愛，不就夠了，如果22所愛是當下的小美好，不就夠了。

取名22，靈感大概源自 “Catch 22”，暗指永世解不開的矛盾。有雞先，定有蛋先？人生無意義不要做人，但未做過人又怎知人生沒意義？

《Soul》的人間，是繁華紛雜的紐約街頭，喧鬧多姿，天堂則簡約素淨得來又像外星，也採用畢加索立體主義畫風造「神」，視覺畫功都是盛宴。

我更記得，忘我境界和迷失自己一線之差，前者是化，後者是溺。

離開影院，懷中唯此二句：「從極迷處識迷則到處醒，將難放懷一放則萬境寬。」

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