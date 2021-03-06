農曆年初一，武漢菊花竟成奇貨，一朵百元甚或一百八十元。原來武漢人習慣是日持菊祭祀去年逝者，而去年正是神秘瘟疫肆虐武漢之時，當時官家說死者二千餘人而已，然則菊花現在怎麼滿城爭購？官家傳播界解釋說：「武漢疫後重振，民眾報復式消費，菊花為之價貴。」

「報復式消費」似是指消費意欲久被禁制，禁制一解，消費者即大肆其欲，但用詞下流得連久習現代漢語的武漢人都會問：「向誰報復？自己跟自己有仇？」西方新聞界把這瘟疫中出現的現代漢語新詞或直譯做revenge spending，或直譯做retaliatory consumption，但英文其實自有正確說法。

消費欲久被禁制後之放縱，英文可稱為compensatory consumption（補償式消費）。一九八五年美國國會能源及商務委員會出版《Beer and Wine Advertising: Impact of Electronic Media》第一八六頁有以下一句，可作例子：「Delayed access to beer led to compensatory consumption when the beer became available（啤酒一時難求，及復有出售，即見補償式消費）。」

至於revenge spending（報復式消費），美國財務計劃師卡什（Brady Cash）一九九八年出版的《Spend Yourself Rich》一書第四十二頁有解釋：「They (revenge spenders) spend for revenge. A forgotten birthday or anniversary, for example, may lead one spouse to retaliate by spending money（報復式消費，為報復而消費也。如夫妻因對方忘卻其生日或某紀念日，花錢以報復）」。這樣的「報復式消費」才不會引起「向誰報復」的問題。

可歎英文現在竟隨現代漢語之波，競逐下流。