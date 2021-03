農曆年初一,武漢菊花竟成奇貨,一朵百元甚或一百八十元。原來武漢人習慣是日持菊祭祀去年逝者,而去年正是神秘瘟疫肆虐武漢之時,當時官家說死者二千餘人而已,然則菊花現在怎麼滿城爭購?官家傳播界解釋說:「武漢疫後重振,民眾報復式消費,菊花為之價貴。」

「報復式消費」似是指消費意欲久被禁制,禁制一解,消費者即大肆其欲,但用詞下流得連久習現代漢語的武漢人都會問:「向誰報復?自己跟自己有仇?」西方新聞界把這瘟疫中出現的現代漢語新詞或直譯做revenge spending,或直譯做retaliatory consumption,但英文其實自有正確說法。

消費欲久被禁制後之放縱,英文可稱為compensatory consumption(補償式消費)。一九八五年美國國會能源及商務委員會出版《Beer and Wine Advertising: Impact of Electronic Media》第一八六頁有以下一句,可作例子:「Delayed access to beer led to compensatory consumption when the beer became available(啤酒一時難求,及復有出售,即見補償式消費)。」

至於revenge spending(報復式消費),美國財務計劃師卡什(Brady Cash)一九九八年出版的《Spend Yourself Rich》一書第四十二頁有解釋:「They (revenge spenders) spend for revenge. A forgotten birthday or anniversary, for example, may lead one spouse to retaliate by spending money(報復式消費,為報復而消費也。如夫妻因對方忘卻其生日或某紀念日,花錢以報復)」。這樣的「報復式消費」才不會引起「向誰報復」的問題。

可歎英文現在竟隨現代漢語之波,競逐下流。