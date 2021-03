谷歌及面書承諾各自出資10億美元資助傳媒。這20億美元能否為天下傳媒帶來生機?《華爾街日報》名家曾健時(Holman Jenkins)斷言:難以哉。非但無助扭轉局面,他老兄且認為此將進一步令傳媒淪為政客的工具。若要獨立自主,傳媒的唯一寄望是攀附善長仁翁。何以悲觀如斯?

科技不饒人,而浪花淘盡英雄。印刷媒體的衰落非自今日始。電視的出現先是淘汰掉晚報:人人電視送飯,晚報尚何來市場?及至互聯網面世,傳統媒體面臨晚報般的命運。試想想,經年累月深入調查才發掘出的獨家新聞,一經發表即時以互聯網的速度傳遍天下,獨家不再。除了汁都撈埋的超級發燒友,誰有興致花錢買報紙雜誌讀個究竟?

當然除了故事、新聞,傳媒的另一功能是為讀者分析事物、代他們發聲、激發共鳴、形成輿論。在互聯網時代,這些功能已逐漸為面書、推特等所謂社交媒體取代。除了迅速便捷,電子媒體繪形繪聲,有相有影帶佐證真相,較傳統媒體引人入勝多矣。大勢如斯,谷歌、面書那20億美元杯水車薪,安能扭轉局面?既是無濟於事,兩大科技巨無霸何以又大手筆燒銀紙?

交「保護費」。傳統媒體走向沒落,雖是人們被科技驅使作的自由選擇,他們卻以谷歌、面書、推特等因緣際會發大達的社交媒體為代罪羔羊,指控他們搶走傳統媒體的廣告以自肥,需攤分收益以「贖罪」。歐洲、澳洲以至加拿大的政客為這股民情逼迫,不分青紅皂白,紛紛向科技巨無霸施壓,要他們給傳統媒體施以援手。

換言之,谷歌、面書那20億美元是用來買政客怕,讓他們有政績向選民交代。20億美元雖不是個小數目,然而長貧難顧,終不能像黃大仙那樣有求必應。誰將受惠?得益多少?將直接或間接(譬如透過政府委任的組織)由政客定奪。被選中的媒體是否有市場、為讀者歡迎另作別論。谷歌揚言將支援優質傳媒(quality journalism)。然而優質卻沒有市場,那又是真·優質麼?沒有市場支持又能發展出自由獨立的優質媒體麽?

不管是傳統或電子媒體,其命脈始終是廣告收益。儘管不少傳統媒體發展了電子版,其讀者以至廣告對象局限於一隅,規模有限。反觀谷歌和面書的市場則無遠弗屆。相對於收益,傳統媒體的新聞、廣告製作成本高昂;電子媒體轉載新聞,可以說沒有成本可言,而廣告收益則啖啖肉。移不走速度慢、效益低這兩座大山,傳統媒體根本無以跟電子傳媒競爭。除了坐以待斃,難道傳統媒體別無生天?

曾健時認為選擇有兩個。要麼依附政黨當其喉舌,要麽仰賴有錢佬鼻息。在美國,史家認為從1783到1833那半個世紀是「黨報」天下,那個時候國安法之爭撕裂社會,政黨操控的報章如雨後春筍般蓬勃,數目從35份迅速發展至1200份。這些報章的內容主要為政治宣傳沒有廣告可言,每份6仙的訂費為其主要收益。及至1833年出現標榜獨立於政黨而大幅割價的「仙報」(penny press),「黨報」沒落而報業興盛。在香港,六、七十年代左右派勢力爭持激烈,報紙百花齊放,達七、八十份之多,是出版業最光輝燦爛的日子。現今政治歸邊則報業勢危矣。

不依附政黨又如何?亞馬遜的貝索斯身家達1846億美元,一度貴為天下首富;他慌怕「資訊閉塞,民主將覆滅」(Democracy dies in darkness.),拿出身家的零頭在2013年斥資2.5億美元置入《華盛頓郵報》。兩年後,市值近7千億美元的阿里巴巴以2.6億美元從郭鶴年手中接過《南華早報》;其副主席蔡崇信稱是要借助此英文平台「客觀地」向舉世說好「中國經濟勢力崛起」的(China’s rise as an economic power)故事。不管是捍衛民主也好,是在國際舞台替中國粉飾形象也好,無論是貝索斯或蔡崇信顯然都志不在搵銀。後台雄厚,傳統媒體便能頂得住科技的衝擊免於沒頂嗎?

恐怕不能。接掌《南華早報》之初,蔡崇信豪言壯語:阿里巴巴有錢,蝕得起;且有科技,能吸納新客路;於是二話不說,免費開放網頁,以圖廣開客路、增進收益。五年下來,阿里巴巴的財力、科技看來都不管用;去年七月《南華早報》重新築起圍牆收費了。傳媒這口飯如何難吃,無需多說。可是收費即是趕客,在按眼球論廣告效力的網絡世界,此舉恐怕得不償失。若是收費也扭不轉局面又將如何是好?

拿經營媒體作做善事。英國《衛報》便是這個模式:設立基金作持久戰,網頁免費開放,每篇文章末尾附有呼籲向讀者募捐。看新聞報導閱讀評論不是救急扶危佈施濟貧,多少善長願意長期解囊,令人存疑。有基金撐住,《衛報》即使能持續一段日子,那極其量是個別例子,非可持續發展的傳媒生態。果如是,難道民主將如貝索斯所言,在資訊閉塞的黑暗中滅絕?

電子傳媒像寄生蟲般依附傳統媒體而生。傳統媒體活不下去,電子媒體將無以吸引眼球。故此谷歌、面書有需要替傳統媒體打滴滴吊命。可是食口繁多,即使超級巨無霸亦難以一一照顧。適者生存。要活下去,傳媒終需順應科技的發展,在提高成本效益的同時全方位從收費、募捐、津貼支援等渠道探索開源路向。但望走過死暗的幽谷,傳媒能更強更壯。What doesn’t kill you will make you stronger. Amen.

補白:歷史洪流打倒褪

美國國會在1798年辯論有「日落機制」的國安法,條文包括驅逐危害國安的外國人出境;正反雙方爭持激烈,以致上演全武行。雖是通過了,反對其事的哲弗遜入主白宮後拒絕執行,沒有驅逐過任何人出境,而法例以「日落」告終。

兩個多世紀後,無需辯論更莫說打出手,無「日落機制」的國安法降臨亞洲的國際都會。歷史洪流何曾滾滾向前?