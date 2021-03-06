香港生產力總局一樓走廊的玻璃門廊上，貼滿了企業家和科學家的名言。其中有一句是騰訊創始人馬化騰的，他說：「玩是第一生產力」。

記得第一次看到的時候，我理解的方式是馬化騰說的是他和他公司的員工，尤其是開發遊戲的那些人。對他們來說玩可以刺激大腦，也放鬆心態，大概是加強生產力的途徑吧。最近頻繁接觸NFT藝術和NFT遊戲，忽然想，也許作為金融工具的遊戲才是理解這句話的最佳進入方式。

《加密貓》（CryptoKitties）是加拿大公司Axiom Zen 2017年推出的遊戲，當時正是加密貨幣的牛市。遊戲的玩法類似寵物小精靈加卡牌收集遊戲，亦即養育和繁殖虛擬貓咪，因為系統的算法控制，貓咪的價值不同，初代貓咪遠比後來出現的貓咪昂貴，而入場越晚，就越難得到貓咪（生育率和生殖能力控制）。於是，玩家之間產生拍賣交易，一些貓咪的價格越來越高，本質上稱為金融產品。

高峰時期，昂貴的貓咪可以賣到600以太幣，折合當時39萬美元，有玩家開始把養貓賣貓當作工作對待，兢兢業業，伺機而動。只是加密貨幣的熊市來臨後，加密貓的熱潮也漸漸冷卻，目前貓咪的均價也跌到五美元以下。

也許NFT遊戲和NFT藝術本身與遊戲無關，與藝術也無關，只是借這二者的殼玩自己的遊戲，金融遊戲，逐利遊戲，賭博與投機的遊戲。2021年，風雲又起時，自然會有人感興趣這永恆的遊戲。說到永恆，這也是區塊鏈遊戲裏最為人樂道的信條，一切上鏈的都不會消失，加密貓不會因為開發公司倒閉而消失，藝術品也不會因為某個買家的意願而消失。然而，消失不是世界的常態嗎？

另一個信徒們喜歡提到的話題是去中心化，但現實是商機和利益仍在極少數人手上，這不是新的中心嗎？

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