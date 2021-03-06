遙記四十年前，燈下共酒，老哥哥程靖宇（今聖嘆）暢談風月，六朝金粉、八大胡同，如數家珍，聽得如癡如醉，斗膽建議何不來一本現代《板橋雜記》？老哥哥罕有地謙虛：「我哪有余澹心的文才！」客氣客氣，文人習氣，不屑為之。六十年代末，老哥哥鵠一女歌星金晶，雅號「水晶美人」，人婉歌柔，如夢中人語。只賞其藝而無半絲邪念，坦然道「我僅喜她的曲藝，在她面前，我是柳下惠。」足證老哥哥躭色有度。

近日重印大作《新文學家回想錄》，金耀基校長樂題書名，以為係素識，原來只聞其名，賞其文章而已，足見老哥哥的文章早為士林所重。是書能見天最，居功至偉者莫如書話家克亮，剪下當日報端連載，輯之成集。俟有緣與友有合組出版社《文化、生活》，即予付梓，不能說洛陽紙貴，卻也成文林佳話。是書記述老哥哥的授業前輩，或是偶然相遇文人、學者，筆下生輝，人物俱有神采。日前跟其哲嗣鼎一世兄共飯，席間提及此書，鄭明仁兄打趣說「不如再來一版！」碰巧我在經營一家出版社，提議交由弟辦。鼎一快人快語，立時應允。三個月後，書成，淡黃封面、漆黑書名，旁襯花卉，益添書香。

深夜展卷，見有談沈從文章，筆如斧鉞，斧斧見血，文云——「在新文學家這一頭銜之下，拿小說最著名的茅盾巴金沈從文三個作比較，茅不如巴通，巴不如沈通。沈的文章，是經過周作人和胡適之陳衡哲等老前輩誇獎的。曾記得林語堂之《人間世》有一年年終請海內名家推薦當年三部最佳著作，周豈老便第一部推介了《從文自傳》，認為是哪年寫得最好的一本書。胡陳主辦獨立評論，於新文學作家中，只約了一個沈從文，也為了沈的白話文寫得實在好，最緊要的是沒有三等譯文的不通歐美句法。」此即針對茅盾、巴金而言，敢捋龍鬚，了不起！